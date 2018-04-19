У Сирії затримали чоловіка, якого підозрюють у плануванні терактів 11 вересня

У Сирії затримано громадянина Німеччини сирійського походження Мохаммада Хайдара Заммара. Його підозрюють у плануванні терактів 11 вересня 2001 року в США.

Про це повідомив Al-Arabiya з посиланням на високопоставленого курдського командира, пише Укрінформ.

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Мохаммад Хайдар Заммар був затриманий курдськими силами безпеки на півночі Сирії, на даний момент його допитують,

– заявив він.

Як повідомляє телеканал, Заммара після терактів 11 вересня затримали в Марокко наприкінці 2001 року під час спецоперації ЦРУ і за два тижні передали владі Сирії. Сирійський суд засудив Заммара до 12 років в'язниці у 2007-му за зв'язки з угрупованням "Брати-мусульмани". Але через чотири роки в Сирії стався конфлікт, в результаті якого багато ув'язнених радикальних ісламістів були звільнені, а потім приєдналися до бойових груп.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року в США стався один з найбільших терактів у світовій історії. 19 членів терористичного угрупування "Аль-Каїда" 11 вересня 2001 року захопили в США чотири пасажирські лайнери і направили їх на будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і міністерства оборони США у Вашингтоні. В результаті терактів загинули 2977 осіб, в тому числі пасажири і члени екіпажу захоплених літаків, люди, що перебували в зруйнованих будівлях або поблизу них, а також понад 400 співробітників рятувальних служб. Серед загиблих було 372 іноземці, з яких 12 – українці за походженням. Рятувальники 100 днів гасили всі осередки пожеж.