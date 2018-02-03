У Сирії збили російський літак Су-25: відео

У Сирії над провінцією Ідліб було збито російський військовий літак-штурмовик Су-25. За попередніми даними, пілота застерлили.

Спочатку про це повідомило видання AFP у Twitter.

#BREAKING Syria rebels down Russian plane, capture pilot: monitor — AFP news agency (@AFP) 3 лютого 2018 р.

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Згодом були опубліковані відео, де показано, як збивають літак у небі.

Згідно заголовку відео, літак був збитий з переносного зенітного ракетного комплексу в районі населеного пункту Масеран на південному сході провінції Ідліб. У цьому районі вже кілька тижнів триває успішний наступ проасадівських сил на позиції повстанців та джихадистів, які протистоять їм. Наступ підтримується угрупованням ВКС РФ в Сирії, яка завдає ударів по позиціях супротивників Асада, а також, згідно з різними фото- і відеоматеріалів, по цивільній інфраструктурі.

Зазначається, що пілот встиг катапультуватися. Його подальша доля невідома. Згодом сталдо відомо, що він потрапив у полон до повстанців, де був застрелений.