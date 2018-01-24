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У Сирії знищили штаб-квартиру "Ісламської держави"

17:06, сьогодні 176 Читать новость на русском
Авіаудар по
Авіаудар по "Ісламській державі" / bbc.com

Сили міжнародної коаліції авіаударами знищили штаб-квартиру та командний центр угруповання "Ісламська держава" біля міста Аль-Шафах у сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

Про це повідомляє ВВС.

За словами командира спеціальних сил антитерористичної коаліції, генерал-майора армії США Джеймса Джеррарда, унаслідок прицільних авіаударів 20 січня загинули від 145 до 150 бойовиків угруповання.

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Джеррард додав, що мирні жителі внаслідок удару не постраждали. За його словами, авіаударам передувала розвідувальна операція, до якої були залучені бійці Сирійських демократичних сил.

За підрахунками антитерористичної коаліції, угруповання «Ісламська держава» вже втратила 98% території, захопленої в Іраку та Сирії у 2014 році.

Наразі під контролем бойовиків є декілька пустельних районів у Сирії.

Теги: Новини США Війна у Сирії Ісламська держава
Джерело: 24 Канал
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