У Сирії знову прогримів вибух: багато загиблих і постраждалих
У сирійському місті Ідліб прогримів вибух у семиповерховому будинку. Внаслідок інциденту 15 людей загинули та щонайменше 36 постраждали.
Про це повідомляє Anadolu.
За словами глави управління цивільної оборони міста Хаджа Юсуфа, більшість постраждалих – діти. Стан поранених та травмованих оцінюють як важкий.
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Причина вибуху наразі встановлюється. Водночас надзвичайники проводять пошукові роботи.
Додамо, що від вибуху також зазнали пошкоджень сусідні будинки та автомобілі.
Джерело: 24 Канал
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