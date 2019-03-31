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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ

      У сірому пальті та сорочці: Юлія Тимошенко прийшла на виборчу дільницю

      142 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко на виборчій дільниці
      Юлія Тимошенко на виборчій дільниці / 24 Канал

      Кандидат у президенти Юлія Тимошенко не пропустила нагоди публічно проголосувати. На виборчу дільницю вона прийшла у супроводі журналістів та в скромному вбранні.

      На своїй Facebook-сторінці Юлія Тимошенко вела онлайн-трансляцію процесу голосування. На виборчій дільниці у Києві її очікували десятки людей. Політик проголосувала під спалахи камер. Після цього вона зазначила, що, незалежно від результатів виборів, "Україна буде успішною і весна переможе".

      Читайте також: Як голосують кандидати у президенти України та політична еліта держави

      Вибори президента 2019

      Вибори президента 2019 / 24 Канал

      Для публічного виходу Юлія Тимошенко обрала скромне сіре пальто, білу сорочку та спідницю. Взуття на підборах завершили її образ. Волосся політик зібрала у пучок.

      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / 24 Канал


      Юлія Тимошенко проголосувала / 24 Канал

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      Теги: Юлія Тимошенко - новини Президентські вибори 2019 Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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