У сірому пальті та сорочці: Юлія Тимошенко прийшла на виборчу дільницю

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко не пропустила нагоди публічно проголосувати. На виборчу дільницю вона прийшла у супроводі журналістів та в скромному вбранні.

На своїй Facebook-сторінці Юлія Тимошенко вела онлайн-трансляцію процесу голосування. На виборчій дільниці у Києві її очікували десятки людей. Політик проголосувала під спалахи камер. Після цього вона зазначила, що, незалежно від результатів виборів, "Україна буде успішною і весна переможе".

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Вибори президента 2019 / 24 Канал

Для публічного виходу Юлія Тимошенко обрала скромне сіре пальто, білу сорочку та спідницю. Взуття на підборах завершили її образ. Волосся політик зібрала у пучок.



Юлія Тимошенко / 24 Канал



Юлія Тимошенко проголосувала / 24 Канал