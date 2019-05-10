У СІЗО окупованого Донецька вбили підлітка

Зранку 9 травня у СІЗО №5 окупованого Донецька вбили неповнолітню людину.

"Восточная Правозащитная Группа" у себе на Facebook-сторінці зазначила, що в СІЗО активно обшукують камери та посилюють заходи безпеки.

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Директорка організації Віра Ястребова додала, що у СІЗО також працює перевірка за участі радників Росії, які відповідають за пенітенціарну систему на окупованій частині Донецької області.

Наразі персональні дані вбитого з’ясовуються.

Нещодавно пацієнт підірвав гранату у колишньому Донецькому обласному наркодиспансері, який окупанти називають "республіканським наркологічним центром". Внаслідок інциденту, що стався ще в кінці квітня, постраждав головний лікар диспансеру Ігор Циба.