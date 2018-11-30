У скандального Макгрегора відібрали водійські права за перевищення швидкості

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор (21-4) на півроку був позбавлений прав на водіння автомобіля.

Порушення було зафіксовано ще в жовтні минулого року в ірландському графстві Кілдер. Тоді Макгрегор рухався на своєму автомобілі зі швидкістю 154 кілометрів на годину замість дозволених 100.

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В окружному суді 30-річний боєць визнав свою провину і вибачився за скоєне правопорушення, але це йому мало допомогло. Макгрегор також оштрафований на одну тисячу євро.

Також у ході розслідування з'ясувалося, що за останні 10 років Конор порушував правила дорожнього руху 12 разів. У списку порушень – перевищення швидкості, розмови по телефону під час водіння, їзда в смузі для автобусів і проїзд на червоне світло.

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