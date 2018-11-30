12:20
30 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Брудний папірчик долар. Тіматі на службі в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:43, 29 листопада
      Вєсті.UA. Порошенко проти Ляшка. Теревені Гройсмана з Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 листопада
      Тандем Міноборони та забудовника: через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У скандального Макгрегора відібрали водійські права за перевищення швидкості

      46 Читать новость на русском
      У Конора Макгрегора відібрали водійські права
      У Конора Макгрегора відібрали водійські права / Sherdog Forums

      Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор (21-4) на півроку був позбавлений прав на водіння автомобіля.

      Порушення було зафіксовано ще в жовтні минулого року в ірландському графстві Кілдер. Тоді Макгрегор рухався на своєму автомобілі зі швидкістю 154 кілометрів на годину замість дозволених 100.

      Читайте також: Сутичка після бою Хабіба та МакГрегора: комісія винесла рішення щодо грошей та дискваліфікації

      В окружному суді 30-річний боєць визнав свою провину і вибачився за скоєне правопорушення, але це йому мало допомогло. Макгрегор також оштрафований на одну тисячу євро.

      Також у ході розслідування з'ясувалося, що за останні 10 років Конор порушував правила дорожнього руху 12 разів. У списку порушень – перевищення швидкості, розмови по телефону під час водіння, їзда в смузі для автобусів і проїзд на червоне світло.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      26 листопада , 14:00 Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      Хіршер відсвяткував першу перемогу в новому сезоні
       17 листопада 2013 , 19:17
      ФІФА легалізувала результати матчів плей-оф до ЧС-2014
       26 листопада 2013 , 20:20
      Росія не інформувала ФІФА щодо приєднання клубів Криму - будуть санкції?
       4 серпня 2014 , 22:22
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук