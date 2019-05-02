19:28
2 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Гра престолів" по-російськи. Школярі в РФ співають тюремні пісні
      Вєсті Кремля
      20:53, 1 травня
      Вєсті.UA: Зеленський крутіший за Ван Дама. Ляшко вимагає в Коломойського грошей
      Вєсті.UA
      19:46, 1 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      У Скандинавії скасовано понад 700 авіарейсів

      221 Читать новость на русском
      У Скандинавії скасовано понад 700 авіарейсів
      У Скандинавії скасовано понад 700 авіарейсів / rcinet.ca

      Авіаперевізник Scandinavian Airlines через страйк пілотів скасував 709 рейсів. Це рішення вплинуло на 54 тисячі мандрівників.

      Пілоти почали страйк через провал переговорів про оплату, пише Associated Press.

      Читайте також: Який середній вік літаків, що перевозять українців

      Новий етап переговорів між компанією і протестувальниками розпочався в норвезькій столиці Осло 1 травня.

      Чому пілоти у Скандинавії страйкують? Шведська асоціація пілотів авіаліній, яка ініціювала страйк, заявила, що місяці переговорів не змогли принести рішення щодо "погіршення умов роботи пілотів, непередбачуваних графіків роботи і відсутності безпеки на робочому місці".

      У свою чергу, Шведська конфедерація транспортних підприємств заявила, що вона не може піти на 13-відсоткове підвищення заробітної плати, якого вимагають пілоти. Все через і без того "високу середню заробітну плату в розмірі 93 тисяч крон (9 тисяч 769 доларів) на місяць".

      Однак пілоти стверджують, що у центрі уваги переговорів були робочі графіки, а не заробітна плата. Оскільки більшість пілотів SAS мають змінні графіки роботи.

      blog_ava
      Зеленський пояснив, що спільного бачить між Росією та Україною
      сьогодні
      6397
      Теги: Зарплата Транспорт Швеція Данія Норвегія авіація Протести
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коли чекати на здешевлення овочів і чому в Україні цибуля дорожча ніж у Німеччині
      сьогодні , 18:00 Коли чекати на здешевлення овочів і чому в Україні цибуля дорожча ніж у Німеччині
      Ірина Поліщук 2175
      Я покажу одеській владі, як вона відстає від європейських і світових тенденцій
      сьогодні , 17:03 Я покажу одеській владі, як вона відстає від європейських і світових тенденцій
      Блог Соцмережі 963
      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      сьогодні , 10:00 Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      721
      П’яті роковини трагедії 2 травня: що зараз відбувається в Одесі (оновлено)
      сьогодні , 16:37 П’яті роковини трагедії 2 травня: що зараз відбувається в Одесі (оновлено)
      2564
      Геній, який випередив час: 9 неймовірних винаходів да Вінчі
      сьогодні , 16:00 Геній, який випередив час: 9 неймовірних винаходів да Вінчі
      9664
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук