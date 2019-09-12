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      У скільки обійдеться оренда житла біля університету: інфографіка з цінами

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      Скільки коштує орендувати житло біля університету
      Скільки коштує орендувати житло біля університету / 24 канал

      Скільки коштуватиме орендувати кімнату чи квартиру неподалік від навчального закладу, аби не витрачати по кілька годин для добирання на пари.

      Аналітики OLX Нерухомість з'ясували, які середні ціни на оренду помешкань неподалік від навчальних закладів у найбільших містах України.

      Ціни у Києві

      У столиці багато навчальних закладів сконцентровано в районі станцій метро "Шулявка" та "Політехнічний інститут". Орендувати кімнату поблизу обійдеться в середньому у 3 600 гривень.

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      1-кімнатна квартира біля КПІ обійдеться у 6 800 гривень, неподалік від "Шулявки" – від 6 500 грн. За 2-кімнатну квартиру доведеться викласти від 8 000 грн. Хоча середня ціна за оренду двокімнатних помешкань у цьому районі кардинально відрізняється – 13 200 грн.

      Винайняти кімнату неподалік від Могилянки на Подолі реально, але ціни на них дещо кусаються.

      Кімната за 5 хвилин від станції Тараса Шевченка обійдеться у щонайменше 4 000 гривень, а за місяць оренди 1-кімнатної квартири у цьому районі доведеться викласти щонайменше 7 000 гривень.

      Середня орендна плата за однокімнатну квартиру на Подолі – 10 700 грн і 16 000 грн – за двокімнатну.

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      Студентам, які навчаються в Університеті Шевченка, доведеться подумати про додатковий заробіток, аби мати змогу винаймати житло неподалік від вишу. Середня ціна за кімнату в районі станцій Університет – Золоті Ворота – Театральна – 4 800 грн. Ціна оренди однокімнатних квартир тут стартує від 10 000 гривень. За 2-кімнатну доведеться викласти в середньому 21 200 гривень.

      оренда житла університети студенти Київ
      Оренда житла біля навчальних закладів у містах України / Інфографіка: olx.ua

      Порівняйте, якими є ціни на оренду житла в університетських районах інших українських міст.

      Оренда житла у містах України
      Місто Район Кімната 1-кім квартира 2-кім квартира 3-кім квартира
      Дніпро Центральний 1 800 6 000 7 000 10 000
      Львів Галицький 2 500 5 500 8 000 9 000
      Одеса Приморський 3 000 7 000 8 500 10 000
      Харків Шевченківський 2 500 6 000 7 700 10 500

       

       

       

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      Теги: Оренда нерухомості Ринок нерухомості Студенти Новини Києва Новини нерухомості Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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