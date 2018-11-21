У скільки обійдеться реставрація Будинку з химерами: озвучена сума

Знаменитий Будинок з химерами на Банковій зачинять на капітальний ремонт.

Як інформує сайт електронних закупівель ProZorro, реставруватимуть фасади державної резиденції, статус якої має Будинок з химерами.

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У Будинку з химерами, який має статус державної резиденції, мають намір провести комплексну реставрацію фасаду.

Роботи, зокрема, включатимуть реставрацію скульптур, фарбування фасаду, чистку вікон та дверей, ремонт даху, балконів, ганку центрального входу та пересадження кущів і дерева на території біля будівлі.

Вартість реставрації оцінили у майже 18,4 мільйонів гривень.



Будинок з химерами відреставрують за 18 млн грн

Переможець конкурсу має закінчити роботи до кінця 2019 року.

Чим відомий Будинок з химерами?Шедевр київського архітектора Владислава Городецького розташований на вулиці Банковій у подвір'ї Адміністрації Президента. Свою назву будівля отримала завдяки скульптурним прикрасам у вигляді химерних тварин та рослин.



Після реконструкції у 2005-му році будівля стала державною резиденцією для прийому закордонних делегацій.



У листопаді 2017-го Петро Порошенко провів екскурсію Будинком з химерами культовому режисерові Девіду Лінчу.