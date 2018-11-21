19:41
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      У скільки обійдеться реставрація Будинку з химерами: озвучена сума

      100 Читать новость на русском
      Будинок з химерами відреставрують
      Будинок з химерами відреставрують / wikipedia.org

      Знаменитий Будинок з химерами на Банковій зачинять на капітальний ремонт.

      Як інформує сайт електронних закупівель ProZorro, реставруватимуть фасади державної резиденції, статус якої має Будинок з химерами.

      Читайте також: "Бессарабський ринок" планують відреставрувати за 5,5 мільйона гривень

      У Будинку з химерами, який має статус державної резиденції, мають намір провести комплексну реставрацію фасаду.

      Роботи, зокрема, включатимуть реставрацію скульптур, фарбування фасаду, чистку вікон та дверей, ремонт даху, балконів, ганку центрального входу та пересадження кущів і дерева на території біля будівлі.

      Вартість реставрації оцінили у майже 18,4 мільйонів гривень.

      Будинок з химерами реставрація Прозорро
      Будинок з химерами відреставрують за 18 млн грн

      Переможець конкурсу має закінчити роботи до кінця 2019 року.

      Чим відомий Будинок з химерами?Шедевр київського архітектора Владислава Городецького розташований на вулиці Банковій у подвір'ї Адміністрації Президента. Свою назву будівля отримала завдяки скульптурним прикрасам у вигляді химерних тварин та рослин.

      Після реконструкції у 2005-му році будівля стала державною резиденцією для прийому закордонних делегацій.

      У листопаді 2017-го Петро Порошенко провів екскурсію Будинком з химерами культовому режисерові Девіду Лінчу.

      Теги: Новини України Новини Києва Новини нерухомості Гроші ProZorro
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Під арешт взято активістку Femen, яка спалила трамвай біля магазину Roshen: є фото з зали суду
       16 листопада 2017 , 17:24
      Експерти оцінили найвідоміших політиків Донбасу
       23 січня 2017 , 18:29
      Два екс-футболісти Шахтаря продовжать кар'єру в окупованому Криму
       28 серпня , 10:28
      "Боже мій, це неприпустимо": Неймар прокоментував брутальний фол у матчі Шахтар – Зоря
       8 жовтня , 10:51
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук