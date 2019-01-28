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      У скільки обійдеться розтермінування квартири у Львові: інфографіка

      116 Читать новость на русском
      Купівля квартири в розтермінування
      Купівля квартири в розтермінування / Колаж 24 каналу

      Купівля квартири у розтермінування є доволі популярним варіантом придбання житла серед тих українців, хто не може собі дозволити оплатити одразу 100% вартості омріяної нерухомості.

      Журналісти 24 каналу дізнались про переваги і недоліки такого способу придбання житла.

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      Більшість пропозицій з розтермінування оплати за житло є безвідсотковими і це, здебільшого, свідчить про надійність забудовника. Найпопулярнішим серед покупців є розтермінування на час будівництва з першим внеском у розмірі 50% від вартості житла.

      Є також варіанти, коли забудовники пропонують придбати квартиру з терміном виплат 2, 3, 5 чи навіть 10 років з першим внеском від 10-20%.

      Зупинившись на купівлі квартири в розтермінування, варто знати про всі переваги та недоліки такого способу оплати.

      Як змінються ціни на квадратні метри при купівлі квартири на виплат?

      На прикладі придбання однокімнатної квартири у Львові, як можуть відрізнятись ціни на квадратні метри у разі 100-відсоткової оплати та купівлі у розтермінування терміном на 3 роки.

      Ціна також відрізняється залежно від того, на якому поверсі ви хочете придбати нерухомість. На "непопулярних" перших та останніх поверхах квартири, зазвичай, дешевші.

      Наприклад, вартість однокімнатки площею приблизно 35-40 метрів квадратних на першому або останньому поверсі у новобудові у близькому до центру Личаківському районі Львова становить приблизно 455 тисяч гривень.

      Читайте також: Житло в лізинг: коли це запрацює в Україні та на яких умовах

      За умови 100%-ї оплати забудовник пропонує ціну 11 400 гривень за метр квадратний. При купівлі цієї ж квартири у розтермінування на 3 роки, вартість метра квадратного зросте до 13 200 гривень.

      На популярних середніх поверхах така ж квартира обійдеться дорожче – у 505 тисяч гривень.

      При 100-відсотковій оплаті метр квадратний у ній коштуватиме 13 150 гривень, а у разі купівлі у розтермінування ціна за квадрат зросте до 14 900 гривень.

      Купівля 1-кімнатної квартири у Львові у розтермінування на 3 роки: інфографіка

      квартира в розтермінування житло нерухомість

      Більше про купівлю житла у розтермінування читайте у матеріалі: Власна квартира за 3 роки: вся правда про розтермінування

      А ви плануєте цього року купувати нерухомість?

       

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      Теги: Новини нерухомості України Ринок нерухомості Ціни на нерухомість Купівля нерухомості Новини Львова Гроші Інфографіка Первинний ринок нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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