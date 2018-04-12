У скільки обійшовся політ Порошенка до Меркель: озвучена сума
10 квітня Президент України Петро Порошенко разом з делегацією перебував з робочим візитом у Німеччині, де, зокрема, мав зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель.
На авіапереліт української делегації на чолі з Президентом до Німеччини Державне управління справами витратило майже 1,3 мільйона гривень.
Читайте також: У Пінчука пояснили чималу пожертву до Фонду Трампа
Такі дані вказані на сайті Єдиного порталу використання публічних коштів.
У відомостях зазначено, що оплата в розмірі 1,279 мільйона гривень була здійснена 6 квітня на рахунки державному авіаційному підприємству "Україна".
Переліт Порошенка до Німеччини обійшовся у майже 1,3 млн грн
Йдеться про авіаперевезення української делегації за маршрутом Київ – Мюнхен – Берлін – Київ.
Під час робочого візиту в Німеччину Президент України Петро Порошенко провів зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель, новопризначеним главою МЗС країни Гайко Маасом та президентом Франком-Вальтером Штайнмайєром.