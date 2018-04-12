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У скільки обійшовся політ Порошенка до Меркель: озвучена сума

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Петро Порошенко з робочим візитом в Німеччині
Петро Порошенко з робочим візитом в Німеччині / Прес-служба Петра Порошенка

10 квітня Президент України Петро Порошенко разом з делегацією перебував з робочим візитом у Німеччині, де, зокрема, мав зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

На авіапереліт української делегації на чолі з Президентом до Німеччини Державне управління справами витратило майже 1,3 мільйона гривень.

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Такі дані вказані на сайті Єдиного порталу використання публічних коштів.

У відомостях зазначено, що оплата в розмірі 1,279 мільйона гривень була здійснена 6 квітня на рахунки державному авіаційному підприємству "Україна".

Порошенко Німеччина авіапереліт
Переліт Порошенка до Німеччини обійшовся у майже 1,3 млн грн

Йдеться про авіаперевезення української делегації за маршрутом Київ – Мюнхен – Берлін – Київ.

Під час робочого візиту в Німеччину Президент України Петро Порошенко провів зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель, новопризначеним главою МЗС країни Гайко Маасом та президентом Франком-Вальтером Штайнмайєром.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Гроші авіація
Джерело: 24 Канал
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