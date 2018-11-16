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      У скільки Росії обійшлись санкції Заходу: аналіз Bloomberg

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      4 роки санкцій коштували Росії 6% ВВП
      4 роки санкцій коштували Росії 6% ВВП / Shutterstock/Ілюстрація

      Антиросійські санкції, які впродовж останніх 4 років проти Москви запровадили США, Євросоюз та інші країни, призвели до значних економічних втрат Росії.

      Як пише авторитетне видання Bloomberg, за останні 4 роки санкції заходу коштували Росії приблизно 6% валового внутрішнього продукту.

      Читайте також: США запровадили нові санкції проти Росії: хто потрапив до "чорного списку"

      За підрахунками економістів, економіка Росії у 2018 році є на 10% меншою у порівнянні з прогнозом 2013 року – коли ще не були запроваджені санкції за анексію Росією Криму.

      За даними видання, значну роль у падінні російської економіки відіграв обвал світових цін на нафту.

      Відставання економіки Росії від прогнозованих темпів розвитку є набагато більшим, ніж якби його спричинили лише низькі ціни на нафтопродукти,
      – йдеться у матеріалі.

      Аналітики Bloomberg також зробили прогноз щодо подальшої економічної кризи у Росії, оскільки США та ЄС анонсували продовження санкцій проти Росії.

      Крім цього, аналітики прогнозують подальшу економічну кризу в Росії через те, що західні країни не планують знімати санкції проти Росії.

      Нагадаємо, починаючи з 2014-го року після анексії Криму та початку агресії проти України на Донбасі проти Росії почали запроваджувати санкції. 8 листопада США розширили санкції проти РФ: під удар потрапили 3 особи та 9 підприємств з РФ. У Євросоюзі анонсували, що наступний пакет антиросійських санкцій буде запроваджений вже до кінця 2018-го року.

      Теги: Новини Росії Санкції ВВП
      Джерело: 24 Канал
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