У складі збірної України з біатлону відбулася серйозна заміна перед Кубком світу

Український біатлоніст Дмитро Підручний не зможе виступити в змішаній естафеті в Поклюці на першому етапі Кубка світу в сезоні.

На заключному зборі в австрійському Обертілліасі капітан чоловічої команди мав проблеми зі здоров'ям, в зв'язку з вірусним захворюванням. Підручний не біг контрольні гонки за участю українських біатлоністів, але все ж планувався на останній етап змішаної естафети, який відбудеться у неділю, 2 грудня.

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У підсумку, старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра, вирішив поберегти спортсмена для особистих гонок, а в складі змішаної естафети його замінить Сергій Семенов.

Станом на цей момент можу сказати, що Прима вже готується до перших стартів, а ось відновлення Підручного ще триває. І ті проблеми, які є у Діми, трохи порушують нашу стратегію підготовки до перших стартів: в змішаній естафеті Підручний стартувати не буде, і замість нього виступить Сергій Семенов ,

– цитує тренера Biathlon.com.ua.

Нагадаємо, що етап Кубка світу з біатлону в Поклюці відкриє новий біатлонний сезон 2018/19 і триватиме з 2-го по 9 грудня. Одиночна змішана естафета пройде в 13:00 в неділю, 2 грудня, а класична змішана естафета – о 15:00.

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