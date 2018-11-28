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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      У складі збірної України з біатлону відбулася серйозна заміна перед Кубком світу

      35 Читать новость на русском
      Дмитро Підручний
      Дмитро Підручний

      Український біатлоніст Дмитро Підручний не зможе виступити в змішаній естафеті в Поклюці на першому етапі Кубка світу в сезоні.

      На заключному зборі в австрійському Обертілліасі капітан чоловічої команди мав проблеми зі здоров'ям, в зв'язку з вірусним захворюванням. Підручний не біг контрольні гонки за участю українських біатлоністів, але все ж планувався на останній етап змішаної естафети, який відбудеться у неділю, 2 грудня.

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      У підсумку, старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра, вирішив поберегти спортсмена для особистих гонок, а в складі змішаної естафети його замінить Сергій Семенов.

      Станом на цей момент можу сказати, що Прима вже готується до перших стартів, а ось відновлення Підручного ще триває. І ті проблеми, які є у Діми, трохи порушують нашу стратегію підготовки до перших стартів: в змішаній естафеті Підручний стартувати не буде, і замість нього виступить Сергій Семенов ,
      – цитує тренера Biathlon.com.ua.

      Нагадаємо, що етап Кубка світу з біатлону в Поклюці відкриє новий біатлонний сезон 2018/19 і триватиме з 2-го по 9 грудня. Одиночна змішана естафета пройде в 13:00 в неділю, 2 грудня, а класична змішана естафета – о 15:00.

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      Теги: Новини біатлону Спорт
      Джерело: 24 Канал
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