У скромному образі з легким макіяжем: Сальма Хайєк прикрасила обкладинку глянцю

Знаменита 52-річна акторка Сальма Хайєк стала головною героїнею грудневого випуску мексиканського глянцевого журналу Vogue.

Про це Сальма повідомила шанувальників на своїй сторінці в Instagram.

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Для обкладинки зірка позує у простому білому в'язаному светрі і темно-сірих вільних штанах. Візажисти зробили мінімум макіяжу акторці з легким акцентом на очі коричневими тінями. З аксесуарів на Сальмі лише золоті каблучки.

"Сексуальна і елегантна", "Ти виглядаєш неймовірно", "Богиня", – коментують нові знімки вражені користувачі у мережі.



Сальма Хайєк / Vogue Mexico



Сальма Хайєк / Vogue Mexico