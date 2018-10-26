У скромному образі з легким макіяжем: Сальма Хайєк прикрасила обкладинку глянцю
Знаменита 52-річна акторка Сальма Хайєк стала головною героїнею грудневого випуску мексиканського глянцевого журналу Vogue.
Про це Сальма повідомила шанувальників на своїй сторінці в Instagram.
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Для обкладинки зірка позує у простому білому в'язаному светрі і темно-сірих вільних штанах. Візажисти зробили мінімум макіяжу акторці з легким акцентом на очі коричневими тінями. З аксесуарів на Сальмі лише золоті каблучки.
"Сексуальна і елегантна", "Ти виглядаєш неймовірно", "Богиня", – коментують нові знімки вражені користувачі у мережі.
Сальма Хайєк / Vogue Mexico
Сальма Хайєк / Vogue Mexico
Джерело: 24 Канал
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