У Словаччині відбувся наймасовіший за останні 28 років мітинг через вбивство журналіста: фото

У Словаччині відбувся багатотисячний мітинг через вбивство 27-річного журналіста-розслідувача Яна Кучака та його дівчини. Акція стала наймасовішою у країні за останні 28 років.

У протестах взяли участь близко 120-ти тисяч словаків, пише Aktuality.

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Найбільший протест відбувся у столиці Словаччини Братиславі. Там на вулиці вийшли 60 тисяч громадян.

Вони вимагають справедливого розслідування вбивства журналіста і призначення нового уряду, який не матиме зв'язків з корупцією і мафією.

Нагадаємо, 26-го лютого у Словаччині застрелили журналіста Яна Кучака та його дівчину. Їх знайшли мертвими у власному будинку. Ймовірним мотивом убивства стала професійна діяльність Кучака. Він працював над розслідуванням можливої причетності італійської мафії у махінаціях із субсидіями ЄС на сході Словаччини. Замовників і виконавців злочину поки не встановили.