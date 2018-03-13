У Словаччині вимагають дострокові вибори через вбивство журналіста

Словацька партія Most-Híd, що входить до коаліції, ініціює дострокові вибори через вбивство журналіста Яна Куцяка.

Про це повідомляє SME.

Нещодавно на з’їзді партії вирішили обговорити можливість дострокових виборів з іншою коаліційною партією SNS.

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"Республіканська рада партії доручає партійному керівництву обговорити можливості дострокових парламентських виборів", – заявив лідер партії Most-Híd Бела Бугар.

В партії погрожують уряду виходом з коаліції, якщо не буде згоди на дострокові вибори. Це, найімовірніше, так само матиме наслідком дострокове припинення повноважень парламенту.

Ми проголосували одноголосно, якщо домовленість щодо дострокових виборів буде досягнута, наші міністри лишаються на постах,

– сказав Бугар.

Він вимагає проведення виборів якнайшвидше. Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо виступає проти ідеї дострокових виборів. У понеділок міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Каліняк заявив, що подає у відставку на тлі політичної кризи у країні.

Ян Куцяк став першим убитим журналістом в Словаччині за всю історію існування держави. Ймовірним мотивом вбивства стала його професійна діяльність. Адже Куцяк працював над розслідуванням можливої причетності італійської мафії до махінацій із субсидіями ЄС на сході Словаччини. Замовників і виконавців злочину поки не встановили. Всією країною прокотилися наймасовіші акції протестів за останні 28 років.