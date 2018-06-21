12:01
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У Словаччині затримали українця, який міг постачати зброю бойовикам

285 Читать новость на русском
У Словаччині затримали підозрюваного в тероризмі українця
У Словаччині затримали підозрюваного в тероризмі українця / Noviny.sk

У словацькому Кошице силовики спільно з Інтерполом затримали підозрюваного в тероризмі українця, який перебував у міжнародному розшуку. У чоловіка був угорський паспорт на чуже ім'я.

Про це повідомляє Noviny.sk.

Видання зазначило, що в Україні затриманий чоловік розшукувався за серйозні злочини.

Читайте також: Підозрюваний у тероризмі росіянин затриманий у Вірменії з підробленим українським паспортом

"Він був затриманий на прохання українського Інтерполу. Підозрюваний близько двох років проживав у Кошице з фальшивими документами", – розповів регіональний прокурор Мілан Филичко.

У розслідуванні затриманий українець фігурує як Володимир Г. Передбачається, що в минулому чоловік брав участь у нападах на українських силовиків.

Його підозрюють у заподіянні навмисної шкоди здоров'ю, погрозах вбивством, незаконному утриманні заручників, бандитизмі, тероризмі, нападі на посадових осіб та інших злочинах,
– додав Филичко.

Також зазначається, що затриманий українець міг постачати зброю незаконним збройним формуванням. У Словаччині чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі, проте наразі розглядається його екстрадиція до України.

Теги: Новини України Кримінальні новини Тероризм Словаччина Інтерпол
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
сьогодні, 12:00 Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
Юрій Бутусов 5
Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
сьогодні, 11:00 Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
Павло Казарін 186
Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
сьогодні, 08:38 Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
Олексій Чибісов 1403
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 червня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 1751
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
20 червня, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 501
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук