У Словаччині затримали українця, який міг постачати зброю бойовикам
У словацькому Кошице силовики спільно з Інтерполом затримали підозрюваного в тероризмі українця, який перебував у міжнародному розшуку. У чоловіка був угорський паспорт на чуже ім'я.
Про це повідомляє Noviny.sk.
Видання зазначило, що в Україні затриманий чоловік розшукувався за серйозні злочини.
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"Він був затриманий на прохання українського Інтерполу. Підозрюваний близько двох років проживав у Кошице з фальшивими документами", – розповів регіональний прокурор Мілан Филичко.
У розслідуванні затриманий українець фігурує як Володимир Г. Передбачається, що в минулому чоловік брав участь у нападах на українських силовиків.
Його підозрюють у заподіянні навмисної шкоди здоров'ю, погрозах вбивством, незаконному утриманні заручників, бандитизмі, тероризмі, нападі на посадових осіб та інших злочинах,
– додав Филичко.
Також зазначається, що затриманий українець міг постачати зброю незаконним збройним формуванням. У Словаччині чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі, проте наразі розглядається його екстрадиція до України.