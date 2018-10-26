У Словаччині заарештували жінку, яка 16 років загучно слухала оперу Верді
Поціновувачка творчості Джузеппе Верді, яка живе у невеличкому словацькому місті, щоранку 16 років поспіль гучно вмикала оперу "Травіата".
Таким чином жінка хотіла заглушити гавкіт сусідського собаки, передає УНІАН.
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Коли ж тварина померла, Верді продовжував "радувати" вуха сусідів з 6 до 10 ранку.
Сусіди переконують, що через жінку навіть впали ціни на житло у кварталі. Вони не могли дати ради ситуації довгі роки.
Зрештою, заборону на гучне слухання музики підписав мер міста. Жінку взяли під варту. Їй загрожує до трьох років за ґратами.
Джерело: 24 Канал
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