У Словаччині заарештували жінку, яка 16 років загучно слухала оперу Верді

Поціновувачка творчості Джузеппе Верді, яка живе у невеличкому словацькому місті, щоранку 16 років поспіль гучно вмикала оперу "Травіата".

Таким чином жінка хотіла заглушити гавкіт сусідського собаки, передає УНІАН.

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Коли ж тварина померла, Верді продовжував "радувати" вуха сусідів з 6 до 10 ранку.

Сусіди переконують, що через жінку навіть впали ціни на житло у кварталі. Вони не могли дати ради ситуації довгі роки.

Зрештою, заборону на гучне слухання музики підписав мер міста. Жінку взяли під варту. Їй загрожує до трьох років за ґратами.