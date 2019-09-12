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      У "Слузі народу" хочуть ініціювати дострокові вибори у Києві

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      Віталій Кличко
      Віталій Кличко / Getty Images

      Партія "Слуга народу" ініціюватиме проведення дострокових виборів міського голови Києва та Київради з метою повного перезавантаження влади.

      Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Сьогодні Київрада вкотре не зібралася на своє засідання, що свідчить про фактичну імпотенцію київської влади – з одного боку, і недієздатність мера в управлінні містом. Тому ми виступимо з ініціативою дострокових виборів як мера, так і Київради, і повного перезавантаження влади в місті, як того давно хочуть кияни,
      – написав Ткаченко.

      Він також додав, що вибори у Києві планують провести за новим законом про столицю, підготовка якого активно ведеться.

      До слова, 12 вересня міський голова Києва Віталій Кличко оголосив про консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради 8 скликання.

      До цього, 4 вересня в КМДА опублікували звернення голів фракцій Київради до Зеленського з проханням знову призначити Кличка на посаду голови міськдержадміністрації. Згодом низка депутатів заявила, що документ за підписом "голів фракцій" з проханням перепризначити Кличка не узгоджувався у фракціях, є маніпуляцією, і вони її не підтримують.

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Новини Києва Київрада КМДА Віталій Кличко
      Джерело: 24 Канал
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