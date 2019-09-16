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      У "Слузі народу" ініціювали аудит діяльності Кличка

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      Ткаченко хоче, щоб Кабмін провів повний аудит діяльності Віталія Кличка
      Ткаченко хоче, щоб Кабмін провів повний аудит діяльності Віталія Кличка / strana.ua

      Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко звернувся з депутатським запитом до Прем'єр-міністр Олексія Гончарука, аби було здійснено повний аудит діяльності мера Києва Віталія Кличка. Так само перевірку мають пройти КМДА та підпорядковані їй структури.

      Такий аудит був запланований ще за прем'єрства Володимира Гройсмана, але так і не був проведений, підкреслив Олександр Ткаченко.

      Цікаво: Посади голови КМДА може не бути в новому законі про столицю

      Необхідність масштабної перевірки діяльності влади Києва назріла давно. Масові фінансові порушення та бюджетні зловживання вже неодноразово викривалися у ході кожної більш-менш серйозної перевірки,
      – заявив депутат.

      При цьому, за його словами, це стосується як діяльності департаментів Київської міськдержадміністрації, так і столичних комунальних підприємств.

      Крім того, він заявив, що майже дві сотні кримінальних справ щодо чиновників КМДА за часів Віталія Кличка так і не були доведені до фінального кінця.

      "Я звертаюся до всіх, хто працює в КМДА і команді Кличка: якщо, як ви стверджуєте, вам немає чого приховувати, то не треба нервувати, аудит тільки доведе вашу правоту", – підкреслив Ткаченко.

      Резюмуючи, він наголосив, що Київ потребує перезавантаження. Саме для цього у Верховній Раді і, зокрема, "Слузі народу" наполягають на новому законі про столицю і проведенні дострокових виборів міського голови Києва.

      Що відомо про скандал між Кличком і Офісом Президента?Ще у липні 2019 року керівник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував звільнити Віталія Кличка з посади керівника Київської міської державної адміністрації. Уряд Володимира Гройсмана це питання розглядати відмовився.

      Однак вже новий Кабінет Міністрів схвалив подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА 4 вересня і тоді ж скерував відповідний документ до Офісу Президента. Того ж дня в КМДА опублікували звернення голів фракцій Київради до Зеленського з проханням знову призначити Кличка на посаду голови міськдержадміністрації.

      Наступного дня низка депутатів заявила, що документ за підписом "голів фракцій" з проханням перепризначити Кличка не узгоджувався у фракціях, є маніпуляцією, і вони її не підтримують.

      12 вересня Віталій Кличко заявив, що починає консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.

      Що цікаво, багато експертів стверджують, що саме Олександр Ткаченко є потенційним кандидатом від "Слуги народу" на пост столичного міського голови.

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Верховна Рада Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Слуга народу КМДА Віталій Кличко
      Джерело: 24 канал
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