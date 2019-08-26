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      У "Слузі народу" назвали перші податкові ініціативи нової Ради

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      Гетманцев заявив про інціативи "е-чек" та "кешбек" для покупців
      Гетманцев заявив про інціативи "е-чек" та "кешбек" для покупців / ukrainegamingforum.com

      Одними з перших податкових ініціатив профільного комітету Верховної Ради можуть стати система "е-чек" та можливість так званого "кешбеку" за покупки для громадян. Загалом податковий комітет хоче подати на розгляд нового парламенту близько 30 законопроектів.

      Зокрема, до цих законопроектів ті, які раніше були зареєстровані у Раді попереднього скликання і навіть пройшли перше читання, розповів майбутній нардеп від "Слуги народу", один з основних кандидатів на пост очільника податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев, повідомляє "Слово і діло".

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      Він нагадав, що нещодавно Кабінет міністрів вже публікував про ініціативу запровадження електронного чеку та "кешбеку" для споживачів.

      Йдеться про те, що коли вам не видають чек або видають фальшивий, то ви можете це перевірити у режимі онлайн. Тоді ви сповіщаєте про це податкову і отримуєте повернення вартості своєї покупки. Натомість підприємець платить 200% штрафу,
      – розповідає Данило Гетманцев.

      З його слів, таким чином вдасться підключити усіх громадян до контролю за рахунково-касових операцій. Для ризикових галузей таке нововведення планується з 1 січня 2020 року, а для інших – ще через рік.

      Про які ще ініціативи говорили у "Слузі народу"?Зокрема, "слуги народу" планують кардинальні зміни у самій роботі Верховної Ради. Наприклад, Руслан Стефанчук говорив про можливе запровадження голосування за допомогою відбитка пальця. Крім того, були ініціативи про кримінальну відповідальність для прогульників та кнопкодавів.

      Також відомо, що однією з перших ініціатив нової ради може бути скорочення кількості депутатів з 450 до 300.

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      Теги: Новини України Слуга народу Верховна Рада Податки
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