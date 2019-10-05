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      Без колишніх: у "Слузі народу" анонсують оновлення на місцевих виборах

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      Ми хочемо на місцевих виборах відкрити двері для нових людей, – Корнієнко
      Ми хочемо на місцевих виборах відкрити двері для нових людей, – Корнієнко / LIGA.net

      Партія "Слуга народу" має намір навесні привести до місцевих органів влади нових людей. Там навіть говорять про те, щоб не дозволяти балотуватися від своєї політсили тим, хто вже був депутатом.

      Таким чином успіх "Слуги народу" масштабувати на місцеві вибори, про це пише перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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      "В першу чергу (успіх – 24 канал), у тому, що ми змогли завести до Верховної Ради абсолютно нових людей", – пояснив Корнієнко.

      Він пояснив, що на місцевих виборах "Слуга народу" хоче "максимально відкрити двері і ліфти для нових людей". За словами Корнієнка, у партії хочуть використати той же принцип, як і на парламентських виборах – не брати у списки чинних депутатів міськрад.

      Я прихильник принципу "на один рівень не брати" – не дозволяти балотуватися там, де людина до цього була депутатом. Є у нас жорсткі люди, які хочуть не пускати в списки нікого з нинішніх депутатів облрад, міськрад,
       – додав він.

      Наразі тривають дискусії про підхід до формування списків кандидатів "Слуги народу" на місцевих виборах.

      Чергові місцеві вибори в Україні повинні були б відбутися 25 жовтня 2020 року. Згідно з наразі чинним законодавством на місцевих виборах голосуватимуть за нових депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад.

      У президента не раз заявляли, що вибори можуть відбутись раніше.

      • Зокрема, віцеспікер Руслан Стефанчук заявляв, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади".
      • лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році, а от коли саме – залежить від місцевих органів влади.
      • У "Слузі народу" теж допускають дострокові місцеві вибори після завершення процесу формування місцевих громад. За прогнозами партії, децентралізація має завершитись саме навесні.
      • Сам Зеленський щодо дострокових місцевих виборів висловився коротко: "Не розслабляйтесь".
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Слуга народу Новини України Новини політики Місцеві вибори 2020 Верховна Рада
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