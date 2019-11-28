У "Слузі народу" прокоментували справу проти Садового

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура у прямому ефірі 24 каналу під час програми "Політична анатомія" прокоментував справу проти мера Львова Андрія Садового.

За його словами, якщо у міського голови і справді сильна правова позиція, а доказів злочину мало – то його сторона переможе.

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Нагадаємо, що меру Львова закидають перевищення влади за те, що він начебто задешево продав іноземному інвестору, компанії СТР, землю під зобов'язання розбудувати там сучасну промзону – індустріальний парк.

На думку "слуги народу" Качури, справі потрібно давати правову оцінку, а не шукати політичний підтекст.

Мені хочеться, щоб ми давали не політичну, а правову оцінку. У нас, згідно з Кримінальним процесуальним законодавством, є змагання сторін,

– наголосив Качура.

Він підкреслив: якщо у Садового сильна правова позиція, і матеріали це підтверджують, то справа на його боці. Підтвердженням чому є всновок Антикорсуду, який обрав меру заставу, яка у 50 разів менша тої, про яку клопатали у САП.

Як адвокат у минулому, я припускаю, що якщо рівень застави був настільки зменшений, то значить не було достатніх доказів, які б вказувала на скоєння злочину,

– підсумував нардеп.



Олександр Качура

Також нардеп під час ефіру звернувся до Садового з проханням дослідити матеріали.

"Я хотів би також до вас звернутися, щоб ви надали мені – як представнику монобільшості – матеріали. Я їх досліджу і буду здійснювати депутатський контроль, щоб все-таки ця справа була об'єктивно розслідувана, і щоб не було тиску на правоохоронні органи. А ваші адвокати змужуть довести в апеляційній інстанції неаргументованість тих позицій, які були вказані правоохоронними органами", – сказав Качура.

Що відомо про справу САП щодо Садового:

► САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом 21 листопада.

► Загалом, це старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру, коли її очолював Юрій Луценко. У 2016 році прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю. Ціна була 54 мільйони гривень. На думку прокурорів, це мало становити 140 мільйонів гривень.

► Садовий пояснив, що мерія мала право здавати цю землю в оренду і продавати. Щодо звинувачення у заниженні вартості землі, то Садовий відповів, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку,а також уклала відповідну угоду. Після цього скористалася своїм правом викупити землю. Мер Львова наголосив, що ЛМР не має права оцінювати вартість землі. Це здійснювала сертифікована компанія.

► За словами Андрія Садового, компанія СТР досі чекає на можливість почати свою роботу, вони готові були вкласти 50 млн євро і звести 3 тис роб місць. прокурори вимагали заставу 50 млн.

► Вищий антикорупційний суд обрав меру Львова Андрію Садовому заставу, яка у 50 разів менша тої, про яку клопатали у САП.

Вони просто мають повагу та очікують, що завтра зявиться вікно можливостей,

– зазначив мер Львова.

До слова, компанія була готова вкласти у парк 50 мільйонів євро і створити 3 тисячі робочих місць. Більше про індустріальний парк у Львові читайте за посиланням.

"Коли показав документи Милованову, у нього волосся стало дибки"

За словами Садового, приблизно місяць тому (ймовірно, йдеться про жовтень 2019) він мав зустріч з прем'єр-міністром, аби пояснити абсурдність справи проти нього. А Гончарук у свою чергу доручив розібратися із питанням міністру розвитку економіки Милованову.

Більше про реакцію Милованова на справу проти Садового – читайте тут.

Садовий про заставу в 1 мільйон гривень

Нагадаємо, що у висновку Вищий антикорупційний суд обрав меру Львова Андрію Садовому заставу, яка у 50 разів менша тої, про яку клопатали у САП.

"Суддя зробив безпрецедентний крок, але ми все одно подаємо апеляцію і я вимагатиму, щоб ті претензії відкинули повністю. Я дав завдання своїм захисникам готувати позов до тих фахівців у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, які ведуть цю справу чотири роки", – прокоментував Садовий.

Як Андрію Садовому обирали запобіжний захід:

Читайте більше про реакцію Садового на заставу в понад 1 мільйон гривень

"Це плювок в обличчя САП"

Натомість, редактор видання "Наші гроші" Олекса Шалайський вважає, що зменшення застави у 50 разів – це унікальний випадок, адже зазвичай суд підтримує рішення прокурорів.

Це такий плювок в обличчя САП, якщо вони просили 50 мільйонів гривень, а дали лише 1,

– наголосив журналіст.

Що думає про рішення Антикорсуду депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин – дивіться тут.

Також у "Політанатомії":

Депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин попросив "слугу народу" Олександра Качуру прокоментувати прогули засідань його колеги Олександра Дубінського.

Як у "Слузі народу" прокоментували прогули Дубінського – читайте тут.

Дивіться другу частину програми "Політична анатомія" за 28 листопада 2019: