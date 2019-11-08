У "Слузі народу" роз'яснили, хто з ОРДЛО зможе працювати у владі України

"Слуга народу" не розглядає можливість співпраці з проросійськими окупантами Донбасу та їх посібниками. Водночас, у владі України дійсно зможуть працювати її патріоти, які через певні обставини змушені жити в ОРДЛО.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін, коментуючи скандальну заяву свого однопартійця Максима Ткаченка щодо можливої співпраці з працівниками окупаційних адміністрацій Донбасу, передає "Обозреватель".

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"Немає абсолютно таких думок у нашої фракції. У нас є однозначна позиція, що всі окуповані території мають повернутися під контроль України, але жодна мова про співпрацю з тими людьми, що є терористами та їхніми посібниками, йти не може", – наголосив нардеп.

Парламентар пояснив, що його колега Ткаченко не зовсім коректно висловився, через що і виникли певні спекуляції.

Проте, він чітко заявив, що на окупованих територіях є патріоти України, які її підтримують, і просто зараз опинилися у такому становищі. Тому йшла мова саме про цих громадян, а не про терористів та їхніх працівників,

– наголосив Безгін.

Депутат додав, що не бачить можливості, аби люди, які співпрацюють з ватажками так званих "Л/ДНР" могли в подальшому співпрацювати з новою українською владою.

Що сказав Ткаченко про чиновників з ОРДЛО?Депутат фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко заявив, що працівники окупаційних адміністрацій Донбасу зможуть залишитися у команді нової влади. За його словами, на "тому боці зараз при владі все одно є професійні люди, зі здоровим глуздом". Вони нібито хочуть миру та повернення окупованих територій під контроль України.



Згодом він пояснив, що в окупованих районах рано чи пізно пройдуть місцеві вибори за українським законодавством. Тоді у нову владу можуть потрапити нинішні керівники лікарень, шкіл, університетів, театрів Луганська, Донецька та інших міст, які не приймали ніякої участі у незаконних діях, а залишилися на окупованій території як заручники ситуації.