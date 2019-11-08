16:30
8 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Америка знищує російське православ'я. Кадиров планує вбивати за образи в інтернеті
      Вєсті Кремля
      22:32, 7 листопада
      Вєсті.UA: Обмовка Зеленського за Фройдом. Порошенко відпочиває
      Вєсті.UA
      19:27, 7 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      У "Слузі народу" роз'яснили, хто з ОРДЛО зможе працювати у владі України

      963 Читать новость на русском
      У "Слузі народу" заперечили, що чиновники з ОРДЛО зможуть працювати у владі
      У "Слузі народу" заперечили, що чиновники з ОРДЛО зможуть працювати у владі / my.ua

      "Слуга народу" не розглядає можливість співпраці з проросійськими окупантами Донбасу та їх посібниками. Водночас, у владі України дійсно зможуть працювати її патріоти, які через певні обставини змушені жити в ОРДЛО.

      Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін, коментуючи скандальну заяву свого однопартійця Максима Ткаченка щодо можливої співпраці з працівниками окупаційних адміністрацій Донбасу, передає "Обозреватель". 

      Важливо: У "Слузі народу" розповіли, що буде з бойовиками, які воювали проти України

      "Немає абсолютно таких думок у нашої фракції. У нас є однозначна позиція, що всі окуповані території мають повернутися під контроль України, але жодна мова про співпрацю з тими людьми, що є терористами та їхніми посібниками, йти не може", – наголосив нардеп.

      Парламентар пояснив, що його колега Ткаченко не зовсім коректно висловився, через що і виникли певні спекуляції.

      Проте, він чітко заявив, що на окупованих територіях є патріоти України, які її підтримують, і просто зараз опинилися у такому становищі. Тому йшла мова саме про цих громадян, а не про терористів та їхніх працівників,
      – наголосив Безгін.

      Депутат додав, що не бачить можливості, аби люди, які співпрацюють з ватажками так званих "Л/ДНР" могли в подальшому співпрацювати з новою українською владою.

      Що сказав Ткаченко про чиновників з ОРДЛО?Депутат фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко заявив, що працівники окупаційних адміністрацій Донбасу зможуть залишитися у команді нової влади. За його словами, на "тому боці зараз при владі все одно є професійні люди, зі здоровим глуздом". Вони нібито хочуть миру та повернення окупованих територій під контроль України.

      Згодом він пояснив, що в окупованих районах рано чи пізно пройдуть місцеві вибори за українським законодавством. Тоді у нову владу можуть потрапити нинішні керівники лікарень, шкіл, університетів, театрів Луганська, Донецька та інших міст, які не приймали ніякої участі у незаконних діях, а залишилися на окупованій території як заручники ситуації.

      blog_ava
      В Україні відбувся радіодиктант 2019: відео та правильний текст
      сьогодні
      4607
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Окуповані території Скандал Місцеві вибори 2020 Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розпродаж 11.11 на Aliexpress: як дійсно зекономити
      сьогодні , 16:03 Розпродаж 11.11 на Aliexpress: як дійсно зекономити
      174
      Наймогутніша жінка США – пані "анти-Трамп"
      сьогодні , 15:23 Наймогутніша жінка США – пані "анти-Трамп"
      Борис Немировський 2281
      Від сміху до обурення: хто такий Андрій Молочний і чому він розлютив українців
      сьогодні , 12:40 Від сміху до обурення: хто такий Андрій Молочний і чому він розлютив українців
      Юлія Турелик 2693
      Невидимая стена между Крымом и правдой
      сьогодні , 12:02 Невидимая стена между Крымом и правдой
      Блог Медіа 991
      Дешевий цирк: мережа вибухнула гнівом на інсценування захоплення "Прямого" – відео
      сьогодні , 09:50 Дешевий цирк: мережа вибухнула гнівом на інсценування захоплення "Прямого" – відео
      Лія Бонавська 3019
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук