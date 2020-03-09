У "Слузі народу" сказали, чи продовжить Україна співпрацю з МВФ

Заступниця голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що перемовини України з МВФ тривають. В цьому, зокрема, бере участь новопризначений міністр фінансів Ігор Уманський.

В інтерв'ю 24 каналу вона розповіла, що участь в цих перемових олігарх Ігор Коломойський не бере.

До слова:

"Україна не змінює свого зовнішнього курсу. Європейський вибір – це вибір України. Ба більше, в нас навіть посилення по цьому напрямку", – сказала Кравчук.

Чому, власне, пан Кулеба перейшов у міністерство? У нього були певні ідеї про те, яким чином працювати для допомоги експортерів. Це ж не лише треба спілкуватися на рівні дипломатичних прийомів. Ми маємо для українського виробника відкрити нові ринки – це також завдання української дипломатії. Саме цим займатиметься пан Кулеба в уряді,

– заявила вона.

Що відомо про новий транш МВФ для України? У грудні 2019 року МВФ попередньо ухвалив нову програму фінансування України. Вона передбачає надання країні 5,5 мільярда доларів на 3 роки.



Наразі МВФ призупинив погодження нової програми, допоки українська сторона не виконає попрередньо оголошені умови:

► прийняття важливого закону про неможливість повернення банків ексвласникам;

► завершення розпочатих реформ;

► врегулювання тарифів.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Євгенією Кравчук: