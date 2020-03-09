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      У "Слузі народу" сказали, чи продовжить Україна співпрацю з МВФ

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      Заступниця голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що перемовини України з МВФ тривають. В цьому, зокрема, бере участь новопризначений міністр фінансів Ігор Уманський.

      В інтерв'ю 24 каналу вона розповіла, що участь в цих перемових олігарх Ігор Коломойський не бере. 

      До слова: 

      "Україна не змінює свого зовнішнього курсу. Європейський вибір – це вибір України. Ба більше, в нас навіть посилення по цьому напрямку", – сказала Кравчук. 

      Чому, власне, пан Кулеба перейшов у міністерство? У нього були певні ідеї про те, яким чином працювати для допомоги експортерів. Це ж не лише треба спілкуватися на рівні дипломатичних прийомів. Ми маємо для українського виробника відкрити нові ринки – це також завдання української дипломатії. Саме цим займатиметься пан Кулеба в уряді,
      – заявила вона.

      Що відомо про новий транш МВФ для України? У грудні 2019 року МВФ попередньо ухвалив нову програму фінансування України. Вона передбачає надання країні 5,5 мільярда доларів на 3 роки.

      Наразі МВФ призупинив погодження нової програми, допоки українська сторона не виконає попрередньо оголошені умови:
      ► прийняття важливого закону про неможливість повернення банків ексвласникам;
      ► завершення розпочатих реформ;
      ► врегулювання тарифів.

      Дивіться відео повного інтерв'ю з Євгенією Кравчук:

       

      Чому болить голова в потилиці та інших точках: причини і поради
      сьогодні
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Ігор Коломойський МВФ Транш МВФ Слуга народу Новини України
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