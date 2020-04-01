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      У "Слузі народу" закликали розслідувати "плівки Єрмака" і не тиснути на Гео Лероса: деталі

      -
      Микита Потураєв / ukrinform.ua

      У фракції "Слуга Народу" закликали правоохоронців ретельно розслідувати зміст скандальних відео за участю брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Водночас нардепа Гео Лероса, який оприлюднив відео, депутати просять не переслідувати.

      Відповідну заяву, на своїй фейсбук-сторінці, опублікував один із депутатів президентської фракції – Микита Потураєв. У ній мовиться, що інформація, оприлюднена Леросом, може свідчити про торгівлю державними посадами за участю посадовців Офісу Президента.

      Актуально До нардепа Гео Лероса приїхали працівники СБУ: що відомо

      Однак реакцію деяких правоохоронних органів депутати вважають "вкрай дивною".

      Адже запитання у них виникли не до змісту оприлюднених записів, на що в першу чергу ті повинні були б звернути увагу, а до факту того, що вони стали можливими. Вважаємо такі дії загрозливими для громадянського суспільства та його базових прав і свобод,
      – наголосили депутати.

      Депутати звернулись до Офісу генпрокурора, ДБР, МВС та НАБУ, аби вони першочергово розслідували зміст оприлюднених записів.

      Зверніть увагу! До народного депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, 1 квітня, приїхали співробітники Служби безпеки України щоб вручити повістки на допит. На думку Лероса, візит СБУ пов’язаний з публікацією скандальних записів.

      Скандал із "плівками Лероса": головне

      • 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував декілька відео. На них брат глави ОП Андрія Єрмака Денис обговорює зі співрозмовниками питання щодо призначення на держпосади.
      • Через два дні Лерос оприлюднив ще один запис, де мовиться про лобіювання екснардепа Володимира Купчака на пост керівника держпідприємства "Енергоатом".
      • Сам Єрмак вважає, що поява компромату з його братом, який "торгує держпосадами", є особистою помстою нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса.
      • САП вже порушила кримінальну справу, де фігурує Єрмак за зверненням Лероса про отримання хабарів при призначенні на державні посади.
      • 30 березня ДБР також порушила кримінальну справу за заявою глави Офісу Президента Андрія Єрмака через поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.
      • Сам Денис Єрмак сьогодні визнав, що на плівках саме він. Він також наголосив, що має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися із ідеями громадян, проєктами, брати на розгляд резюме тощо.

      Дивіться всі скандальні відео з Денисом Єрмаком

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Офіс Президента Скандал Новини України Гео Лерос Слуга народу Скандал між Єрмаком і Леросом Андрій Єрмак Новини політики
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