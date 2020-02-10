У "Слузі народу" запропонували створити 5 групу ФОПів зі ставкою 0%: деталі законопроєкту
Депутати від фракції "Слуга народу" у Верховній Раді пропонують податкові канікули для стартапів. Для них хочуть створити окрему групу для фізичних осіб підприємців з 9-місячною пільговою ставкою єдиного податку 0%.
У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт №2615. Нову групу зможуть використовувати стартапи та інноваційний бізнес. Пільги створюються для того, аби дати їм достатньо часу, щоб розробити правильну стратегію і закріпитися на ринку.
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Законопроєкт визначає стартапи, як "недавно створену компанію, яка будує свій бізнес, має обмежену кількість ресурсів (як людських, так і фінансових) і планує виходити на ринок". Впроваджувані ним інноваційні технології можуть бути глобальними або локальними.
Ініціаторами законопроєкту є депутати від "Слуги народу", зокрема глава енергетичного комітету ради Андрій Герус і глава комітету з питань соцполітики Галина Третьякова.
Що передбачає законопроєкт:
- пільговий період у 9 місяців для стартапів-ФОПів, протягом якого вони звільняються від сплати податків та подання податкової звітності;
- обсяг доходів ФОПів 5-ої групи протягом перших 9 місяців НЕ повинен перевищувати 300 тисяч гривень у місяць;
- якщо дохід перевищить 300 тисяч гривень, компанія зможе протягом місяця змінити групу оподаткування, або це буде зроблено автоматично;
- ФОПи 5-ої групи повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО), включаючи програмні;
- після закінчення пільгового періоду ФОП зможе обрати відповідну групу, або це буде зроблено автоматично;
- використовувати п'яту групу фізособа може тільки один раз.
Цікаво! Група "Рейтинг" провела дослідження, відповідно до якого більшість українців підтримують запровадження обов'язкових касових апаратів для малого бізнесу, дві третини — ідею повернення коштів у разі виявлення нефіскального чека.
Що треба знати про нові правила для ФОПів
- Верховна Рада 20 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкти про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від "Слуги народу".
- Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 17 жовтня.
- Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.
- Також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.
- Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.
Скільки податків платитимуть ФОПи з 1 січня 2020 року / Інфографіка 24 каналу
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