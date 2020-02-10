У "Слузі народу" запропонували створити 5 групу ФОПів зі ставкою 0%: деталі законопроєкту

Депутати від фракції "Слуга народу" у Верховній Раді пропонують податкові канікули для стартапів. Для них хочуть створити окрему групу для фізичних осіб підприємців з 9-місячною пільговою ставкою єдиного податку 0%.

У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт №2615. Нову групу зможуть використовувати стартапи та інноваційний бізнес. Пільги створюються для того, аби дати їм достатньо часу, щоб розробити правильну стратегію і закріпитися на ринку.

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Законопроєкт визначає стартапи, як "недавно створену компанію, яка будує свій бізнес, має обмежену кількість ресурсів (як людських, так і фінансових) і планує виходити на ринок". Впроваджувані ним інноваційні технології можуть бути глобальними або локальними.

Ініціаторами законопроєкту є депутати від "Слуги народу", зокрема глава енергетичного комітету ради Андрій Герус і глава комітету з питань соцполітики Галина Третьякова.

Що передбачає законопроєкт:

пільговий період у 9 місяців для стартапів-ФОПів, протягом якого вони звільняються від сплати податків та подання податкової звітності;

обсяг доходів ФОПів 5-ої групи протягом перших 9 місяців НЕ повинен перевищувати 300 тисяч гривень у місяць;

якщо дохід перевищить 300 тисяч гривень, компанія зможе протягом місяця змінити групу оподаткування, або це буде зроблено автоматично;

ФОПи 5-ої групи повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО), включаючи програмні;

після закінчення пільгового періоду ФОП зможе обрати відповідну групу, або це буде зроблено автоматично;

використовувати п'яту групу фізособа може тільки один раз.

Цікаво! Група "Рейтинг" провела дослідження, відповідно до якого більшість українців підтримують запровадження обов'язкових касових апаратів для малого бізнесу, дві третини — ідею повернення коштів у разі виявлення нефіскального чека.

Що треба знати про нові правила для ФОПів

Верховна Рада 20 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкти про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від "Слуги народу".

та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від "Слуги народу". Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 17 жовтня.

Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням , яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.

, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби. Також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.

Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек" . Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.



Скільки податків платитимуть ФОПи з 1 січня 2020 року / Інфографіка 24 каналу

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