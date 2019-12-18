У "Слузі народу" заявили, що Богдан – не "директор парламенту" і завдань депутатам не роздає

Голова Офісу Президента Андрій Богдан відвідує засідання фракції "Слуги народу", коли його про це попросять. Але ніяких вказівок депутатам він не роздає.

Про це розповів народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура виданню "Букви".

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Навіщо Андрій Богдан приходить на засідання фракції "Слуга народу"

Відповідь депутата Качури:

У нас є питання часто до Офісу Президента з приводу, скажімо, тієї ж регіональної політики – мажоритарникам, наприклад, важливо, кого призначать головою ОДА. Це регіональні фонди, фінансування – від цього залежить, як буде у них округ розвиватися. Є питання, і ми розв'язуємо їх у діалозі. Є питання законодавчих ініціатив, які президент подає. Ми це все теж обговорюємо.

Чи впливає глава ОП на рішення фракції

З цього приводу Качура зауважив, що бувають різні "історії відносин":

Ті, хто знали Андрія Йосиповича (Богдана – 24 канал), зрозуміло, що вони з ним, як з досвідченим юристом, можуть консультуватися. Багато навіть законодавчих ініціатив він досвідченим поглядом може подивитися. Але тиску немає, і протистояння немає.

Чи роздає Богдан депутатам завдання

Качура запевняє, що у депутатів з Андрієм Богданом "офіційне, ділове спілкування":

Якогось такого підкилимного підґрунтя немає. І коли говорять, що він прям завдання якісь роздає і "директор парламенту" – це не відповідає дійсності.

Андрій Богдан – голова Офісу Президента: що про нього відомо – читайте у матеріалі 24 каналу.