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У смертельній аварії з безпілотником Uber винна людина: звіт поліції

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Смертельна ДТП з безпілотником Uber
Смертельна ДТП з безпілотником Uber / Фото з відкритих джерел

Аварія, в яку потрапив безпілотний автомобіль компанії Uber, трапилась тому, що "оператор безпеки", що сиділа за кермом, дивилась на смартфоні телевізійне шоу.

Про це пише ВВС, посилаючись на звіт поліції.

Аварія трапилась у штаті Арізона (США). Безпілотний автомобіль збив велосипедиста. При цьому у момент ДТП водійка, яка є "оператором безпеки", дивився шоу The Voice ("Голос") замість того, щоб стежити за роботою систем автомобіля.

Смертельна ДТП з безпілотником Uber

Аварії можна було уникнути

Як йдеться у звіті, цю аварію можна було уникнути, якби водій спостерігала за дорогою. Безпілотний Volvo пересувався зі швидкістю 70 км/год.

При цьому у компанії Uber відмовилася коментувати поліцейський звіт і його висновки.

Нагадаємо, у березні у США безпілотний автомобіль збив жінку, яка переходила дорогу з велосипедом. Жінка не вижила. При цьому раніше експерти заявляли, що причиною аварії став той факт, що безпілотник повважав жінку "дрібною перешкодою", тому й відбувся наїзд.

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Теги: Техно Авто Аварії та ДТП Uber Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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