У смертельній ДТП на Київщині зіштовхнулися два мікроавтобуси: фото з місця події
Жахлива дорожньо-транспортна пригода з двома мікроавтобусами сталася у суботу, 23 червня, поблизу села Дівички Переяслав-Хмельницького району, що на Київщині. Внаслідок ДТП загинув 17-річний хлопець, 14 осіб травмовано.
Про це йдеться на сторінці Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА у Facebook.
Читайте також: Дивна ДТП під Києвом: автомобіль компанії Uber на швидкості влетів в будівлю
Як повідомили свідки події, мікроавтобус на повороті врізався в місцеве маршрутне таксі.
13 осіб доставлено до Переяслав -Хмельницької центральної районної лікарні, з них – 3 отримали амбулаторну допомогу, 10 госпіталізовано до травматологічного відділення,
– йдется в дописі.
Також відомо, що в надзвичайно тяжкому стані знаходиться 13-річна дівчинка, вона має складну відкриту черепно-мозкову травму.
Нагадаємо, що цього ж дня у Кривому Розі нетверезий 27-річний водій наїхав на двох жінок-пішоходів. Внаслідок отриманих травм 21-річна та 27-річна жінки загинули на місці.