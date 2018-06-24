У смертельній ДТП на Київщині зіштовхнулися два мікроавтобуси: фото з місця події

Жахлива дорожньо-транспортна пригода з двома мікроавтобусами сталася у суботу, 23 червня, поблизу села Дівички Переяслав-Хмельницького району, що на Київщині. Внаслідок ДТП загинув 17-річний хлопець, 14 осіб травмовано.

Про це йдеться на сторінці Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА у Facebook.

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Як повідомили свідки події, мікроавтобус на повороті врізався в місцеве маршрутне таксі.

13 осіб доставлено до Переяслав -Хмельницької центральної районної лікарні, з них – 3 отримали амбулаторну допомогу, 10 госпіталізовано до травматологічного відділення,

– йдется в дописі.

Також відомо, що в надзвичайно тяжкому стані знаходиться 13-річна дівчинка, вона має складну відкриту черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, що цього ж дня у Кривому Розі нетверезий 27-річний водій наїхав на двох жінок-пішоходів. Внаслідок отриманих травм 21-річна та 27-річна жінки загинули на місці.