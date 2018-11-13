У Смілі через відсутність тепла оголосили надзвичайний стан
У Смілі на Черкащині оголосили надзвичайний стан через відсутність опалення. Місто вже кілька днів перебуває без тепла, майже не працюють дитсадки і школи.
Про це повідомляє ТСН.
У лікарнях Сміли через відсутність тепла проводять лише термінові операції. У помешканнях містян похолоднішало до +14 градусів.
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Через затримання підключення опалення місцеві жителі перекрили траси на виїзді з міста. Пропускають лише рейсові автобуси та карети "швидкої". Зазначимо, що постачання тепла у Смілі затримують уже 2 роки поспіль.
Проблеми виникли 2 роки тому – після розірвання договору з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству, повідомляє "Українська правда".
У "Нафтогазі" причиною відсутності опалення у Смілі назвали "бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачальника".
До слова, поліція Дніпропетровщини відкрила кримінальну справу через несвоєчасну подачу тепла у помешкання жителів Кривого Рогу.