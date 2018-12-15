У Софійському соборі в Києві о 10 годині ранку розпочався Об'єднавчий собор українських православних церков на якому мають створити Єдину помісну церкву та обрати її предстоятеля.

В Об'єднавчому соборі українських православних церков візьмуть участь 192 делегата.

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Це закритий захід, на який прибувають перші особи держави, священнослужителі за офіційними запрошеннями, які могли взяти з собою одного священика і одного ченця або мирянина.

Решта людей, серед яких і журналісти, не матимуть доступу на територію заповідника. ЗМІ зможуть висвітлювати події щодо Об'єднавчого собору на спеціальній локації біля Софії Київської.

Наразі на Софійській площі у Києві вже розпочалася спільна молитва ієрархів за автокефалію української православної церкви. Там зібралися тисячі людей з прапорами України, які прийшли підтримати створення Єдиної церкви.

На площі встановлено два великі екрани і колонки. На підходах до площі проводиться превентивний огляд - у громадян перевіряють сумки і рюкзаки на предмет наявності заборонених предметів.



Віряни на Софійській площі



На Софійську площу зійшлися тисячі вірян

У Києві починається Об'єднавчий собор Єдиної православної церкви: відео

Об'єднавчий собор УПЦ в Києві: відео

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.



5 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події. Останні від участі відмовляються.

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