У Сомалі авіаударом вбили заступника лідера терористів "Ісламської держави"

Заступник лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сомалі Абдіхакім Мохамед Ібрагім був убитий внаслідок авіаудару у неділю між селами Холь-Анод і Хіріро. Разом з невідомим пасажирами він перебував у своєму авто під час удару.

Відомо, що удар поцілив автомобіль, в якому їхав Мохамед Ібрагім та ще двоє пасажирів. Двоє чоловіків загинули, ще одного пасажира наразі впізнати не вдалося. За словами анонімного свідка, автомобіль, в якому їхали загиблі, згорів, повідомляє The Voice of America.

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Міністр безпеки регіону Пунтленд у Сомалі Абдісамад Мохамед Галлан зазначив, що загибель одного з вищих керівників "Ісламської держави" прискорить викорінення цього угруповання.

Що таке "Ісламська держава"?Це мусульманська терористична організація з ідеологією "джихадизму" (війни проти всіх "невірних" Ісламу). Її бойовики прагнуть встановити всесвітній халіфат на чолі з халіфом-наступником пророка Мухаммеда. Територіальна експансія ІД втягнула у конфлікт збройні формування різних країн Близького Сходу, Афганістану, Африки. Під різними назвами існує аж з 1999 року. Чисельність – не менше за 10 тисяч бойовиків, а також розгалужена мережа прихильників чи не в усіх країнах світу.

"Ісламську державу" в Сомалі очолює шейх Абдулкадіра Мумін, колишній вчений в "Аш-Шабаб". У жовтні 2015 року він дезертував з групи "Аш-Шабаб" і пообіцяв бути вірним лідеру ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді. Убитий Абдіхакім Мохамед Ібрагім був правою рукою Мумина, який вижив внаслідок іншого авіаудару у своєму гірському укритті в районі Барі в листопаді 2017 року.

Що відомо про Аш-Шабааб?Це сомалійська радикальна ісламістська військова організація. З 2012 року є офіційним осередком Аль-Каїди в країнах Африканського Рогу. Угруповання має понад 14 тисяч бойовиків, які брали участь у сомалійській громадянській війні, захопленні влади, введенні законів шаріату і створення ісламського халіфату.

Представники Пунтленда не повідомляють, хто саме стоїть за нанесенням авіаудару, однак американські військові в Африці не раз завдавали нищівних ударів по бойовиках у Сомалі. Тільки в цьому році США завдали понад 30 авіаударів, причому всі вони були спрямовані проти угруповання "Аш-Шабаб".

#Puntland Security Minister Abdisamad Mohamed Galan told VOA Somali that the deputy leader of ISIS militant group in Puntland was killed in an airstrike.



He added that Abdihakin Dhoqob who believed to be the deputy of Abdulkadir Mumin was targeted near Iskushuban town in Bari. pic.twitter.com/0YDPFb7ub2 — Puntland Mirror (@Puntlandmirror) 14 квітня 2019 р.

За оцінками експертів, в Сомалі налічується 200-300 людей ІДІЛ. "Аш-Шабаб" та ІДІЛ брали участь у боях в східних гірських районах з грудня минулого року. В "Аш-Шабаб" заприсяглися знищити свого суперника, звинувачуючи його в "розподілі джихадистів". Співробітники служби безпеки регіону повідомили, що частина території ІДІЛ перейшла під контроль "Аш-Шабаб".