У Сонячній системі виявили унікальний астероїд

Астрономам вдалось виявити перший астероїд, який прилетів із міжзоряного простору у Сонячну систему і залишився тут. Наразі це небесне тіло перебуває на орбіті Юпітера.

Про це пише видання N+1.

Астрономи під керівництвом Фаті Намуні з Університету Лазурного берега з’ясували, що 2,1-кілометровий астероїд (514107) 2015 BZ509 міг прилетіти із "зовнішнього" космосу.

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Спочатку фахівці зауважили, що на відміну від більшості троянських астероїдів Юпітера, 2015 BZ509 обертається навколо Сонця по ретроградній орбіті, тобто рухається в протилежну сторону.

"Якщо б 2015 BZ509 був народжений в нашій системі, він мав би рухатися в тому ж напрямку, що й інші планети і астероїди, що з'явилися з первинної хмари газу і пилу", – заявив Намуні.

Тож науковці провели симуляцію, та визначили як змінювалася траєкторія польоту 2015 BZ509 за всю історію існування Сонячної системи.

Щоправда це вже не перший астероїд, що прилетів із "ззовні". Минулого року астронавти вперше виявили міжзоряний астероїд Оумуамуа, який прилетів з-за меж нашої планетної системи. Але він не затримався у Сонячній системі, на відміну від астероїда 2015 BZ509. В цьому і полягає його унікальність, він не просто залетів у Сонячну систему, але й залишився у ній.