10:08
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Космос
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

У Сонячній системі виявили унікальний астероїд

585 Читать новость на русском
Виявили астероїд, що залетів міжзоряного простору у Сонячну систему
Виявили астероїд, що залетів міжзоряного простору у Сонячну систему / mirror.co.uk

Астрономам вдалось виявити перший астероїд, який прилетів із міжзоряного простору у Сонячну систему і залишився тут. Наразі це небесне тіло перебуває на орбіті Юпітера.

Про це пише видання N+1.

Астрономи під керівництвом Фаті Намуні з Університету Лазурного берега з’ясували, що 2,1-кілометровий астероїд (514107) 2015 BZ509 міг прилетіти із "зовнішнього" космосу.

Читайте також: NASA показало Сонце у незвичному кольорі: цікавий знімок

Спочатку фахівці зауважили, що на відміну від більшості троянських астероїдів Юпітера, 2015 BZ509 обертається навколо Сонця по ретроградній орбіті, тобто рухається в протилежну сторону.

"Якщо б 2015 BZ509 був народжений в нашій системі, він мав би рухатися в тому ж напрямку, що й інші планети і астероїди, що з'явилися з первинної хмари газу і пилу", – заявив Намуні.

Тож науковці провели симуляцію, та визначили як змінювалася траєкторія польоту 2015 BZ509 за всю історію існування Сонячної системи.

Щоправда це вже не перший астероїд, що прилетів із "ззовні". Минулого року астронавти вперше виявили міжзоряний астероїд Оумуамуа, який прилетів з-за меж нашої планетної системи. Але він не затримався у Сонячній системі, на відміну від астероїда 2015 BZ509. В цьому і полягає його унікальність, він не просто залетів у Сонячну систему, але й залишився у ній.

Теги: Техно Космос Астероїд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему после Майдана, котрый сплотил всех, украинцы отказываються от доверия
сьогодні, 10:00 Почему после Майдана, котрый сплотил всех, украинцы отказываються от доверия
Павло Казарін 41
Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
сьогодні, 08:43 Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
Ян Валетов 345
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
22 травня, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анна Быкова 1011
SkyUp: куди і як літатиме новий український авіаперевізник
22 травня, 20:01 SkyUp: куди і як літатиме новий український авіаперевізник
Яніна Ткачук 1364
Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований
22 травня, 19:01 Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований
Євгенія Мазур 604
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук