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      У соцмережах "полюють" на поліцейських, які побили активістів у Києві

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      У соцмережах "полюють" на поліцейських, які побили активістів у Києві
      У соцмережах "полюють" на поліцейських, які побили активістів у Києві / Facebook-сторінка Сергія Мазура

      У соціальних мережах оголосили про початок зі збору інформації про працівників поліції, які 9 лютого побили активістів у Подільському райвідділі поліції в Києві. Побиті активісти – це люди, які проводили акцію "Хто замовив вбивство Каті Гандзюк?"

      "500 доларів американських за цього у**ана "я свой, я с роззыска". Прізвище, ім’я, по батькові, посада, домашня адреса, сім'я. По п'ятдесят (доларів) – за кожного "беркутьонка" з полку поліції особливого призначення київського, хто там брав участь. Прізвище, ім’я, по батькові, посада, домашня адреса, сім'я", – написав у Facebook відомий волонтер Роман Сініцин.

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      Інформацію про сім'ї поліцейських збирають, щоб "привітати дружин правоохоронців з 8 березня", додав Сініцин.

      9 лютого у Києві на Подолі, де мала проводити зустріч з виборцями кандидатка у президенти Юлія Тимошенко, поліція затримала та забрала до райвідділу активістів з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?". Активіст планували поцікавитись у Тимошенко, коли вона відсторонить від посади голову Херсонської облради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера. Його активісти та батько Гандзюк підозрюють у причетності до організації нападу на Катерину.

      Правоохоронці згодом заявили, що у їхньому службовому авто молодики повикидали зеленку, а вже в управлінні поліції в них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.

      Після затримання активістів до відділення поліції прибули їхні побратими та почали вимагати відпустити всіх затриманих. У поліції кажуть, що вже після того, як затриманих відпустили, під дверима відділення почалася штовханина і проти правоохоронців застосували газові балончики. У результаті затримали близько 40 осіб, а 3 поліцейських доправили в лікарню.

      Активісти ж зазначають, що приблизно десятьох з них оточили і затримали без жодних пояснень. За словами очевидців, що затримання були жорстокими: спецпризначенці забігли у райвідділок та почали всіх бити. Згодом активістів таки відпустили.

      Поліція побила активістів у Подільському райвідділі: дивіться відео

       

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      Теги: Катерина Гандзюк Новини України Новини Києва Поліція Сутички
      Джерело: 24 канал
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