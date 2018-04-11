У спільних навчаннях Росії та Білорусі розпочалася активна фаза

Спільні тактичні навчання десантно-штурмових підрозділів Повітряно-десантних військ Росії і білоруських Сил спеціальних операцій тривають на полігоні Бреста.

Активна фаза навчань триватиме до 12 квітня, передає Міністерство оборони РФ.

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"Перед тим ротне тактичне угруповання військовослужбовців двох країн десантувалися в районі на майданчику приземлення Сахара на парашутних системах Д-10 і Д-6 з висоти 800 метрів з вертольотів МІ-8 ВПС Збройних сил Білорусії", – йдеться у повідомленні.

Друге угрупування здійснило 15-кілометровий марш змішаною колоною. До неї увійшло понад 70 одиниць автомобільної і броньованої техніки. Вперше в спільних навчаннях взяв участь інженерно-саперний підрозділ з Псковського з'єднання ВДВ.

Загалом у навчаннях задіяли понад 600 військовослужбовців і близько 100 одиниць військової спеціальної техніки.



Спільні навчання Росії та Білорусі



Спільні навчання Росії та Білорусі



Спільні навчання Росії та Білорусі

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