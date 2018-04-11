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У спільних навчаннях Росії та Білорусі розпочалася активна фаза

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У спільних навчаннях Росії та Білорусі розпочалася активна фаза
У спільних навчаннях Росії та Білорусі розпочалася активна фаза / Міноборони РФ

Спільні тактичні навчання десантно-штурмових підрозділів Повітряно-десантних військ Росії і білоруських Сил спеціальних операцій тривають на полігоні Бреста.

Активна фаза навчань триватиме до 12 квітня, передає Міністерство оборони РФ.

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"Перед тим ротне тактичне угруповання військовослужбовців двох країн десантувалися в районі на майданчику приземлення Сахара на парашутних системах Д-10 і Д-6 з висоти 800 метрів з вертольотів МІ-8 ВПС Збройних сил Білорусії", – йдеться у повідомленні.

Друге угрупування здійснило 15-кілометровий марш змішаною колоною. До неї увійшло понад 70 одиниць автомобільної і броньованої техніки. Вперше в спільних навчаннях взяв участь інженерно-саперний підрозділ з Псковського з'єднання ВДВ.

Загалом у навчаннях задіяли понад 600 військовослужбовців і близько 100 одиниць військової спеціальної техніки.

Спільні навчання Росії та Білорусі
Спільні навчання Росії та Білорусі

Спільні навчання Росії та Білорусі
Спільні навчання Росії та Білорусі

Спільні навчання Росії та Білорусі
Спільні навчання Росії та Білорусі

Нагадаємо, службовці Добровольчих сил національної оборони приїдуть до України на зміну військовим Драгунського батальйону імені княгині Біруте, який повернувся в Литву з України після виконання військово-навчальної операції.

Теги: Новини Росії Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
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