13:47
8 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У "справах Майдану" повідомили про підозру чинному правоохоронцю, – Офіс генпрокурора

      -
      У "справах Майдану" повідомили про підозру чинному правоохоронцю / www.pravda.com.ua

      У межах розслідування "справ Майдану" про підозру повідомили керівнику слідчого відділу одного з столичних управлінь Нацполіції. Прокурори встановили, що у 2014 році він незаконно затримав за нібито масові заворушення учасника протесту.

      Про повідомлення підозри чинному правоохоронцю повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

      Читайте також У ДБР знову кажуть, що хочуть скасування закону про амністію майданівців

      Прокурори 7 квітня 2020 року повідомили про підозру чинному співробітнику правоохоронного органу  керівнику слідчого відділу одного з районних управлінь Нацполіції України в місті Києві,
      – йдеться в повідомленні.

      Відповідно до нього, у січні 2014 року підозрюваний обіймав посаду старшого слідчого райуправління.

      Прокурори встановили, що він безпідставно, без будь-яких доказів незаконно затримав за нібито масові заворушення учасника протесту. Слідчий склав і підписав повідомлення про підозру йому.

      При цьому правоохоронець вдався до службової фальсифікації. Згодом він подав до районного суду Києва безпідставне клопотання про обрання щодо невинної людини запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А суд протиправно клопотання задовольнив.

      Наразі вирішують питання про застосування запобіжного заходу і відсторонення підозрюваного від посади.

      Що відомо про справи Майдану? Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

      Про підозру також повідомили організаторам, виконавцям та середній ланці. Серед них фігурують прізвища таких ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка і його ексзаступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки тощо.

      Майдан
      Революція Гідності – основні дати / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Розслідування Новини Києва Новини України Революція Гідності Поліція Офіс генпрокурора
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 10:44 Антирекорд у світі: за добу у США від коронавірусу померло 1736 людей
      Лікування 21659
      сьогодні , 11:36 У ЗСУ зафіксували 5 випадків коронавірусу
      Новини України 7373
      сьогодні , 12:14 COVID-19 у Києві: захворіли вже 294 людини
      Здорове життя 10629
      сьогодні , 10:01 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
      Лікування 209397
      сьогодні , 11:16 Офіс генпрокурора відкрив справи проти Гео Лероса: у чому його звинувачують
      Новини України 5957
      сьогодні , 10:52 Чорнобильська зона палає вже четвертий день: останні новини і відео
      Новини України 21441
      сьогодні , 08:01 Головні новини 7 квітня: план виходу з карантину та звернення Зеленського
      Новини України 37446
      сьогодні , 07:39 Трамп допустив припинення фінансування ВООЗ: причина
      Новини світу 4906
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      6 квітня , 12:31 Український бізнес проти коронавірусу: хто й чим допомагає
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 13:35 Пенсійний фонд чи безробітні: куди державі треба вкладати гроші
      Тимофій Милованов
      Залиште відгук