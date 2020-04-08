У "справах Майдану" повідомили про підозру чинному правоохоронцю, – Офіс генпрокурора

У межах розслідування "справ Майдану" про підозру повідомили керівнику слідчого відділу одного з столичних управлінь Нацполіції. Прокурори встановили, що у 2014 році він незаконно затримав за нібито масові заворушення учасника протесту.

Про повідомлення підозри чинному правоохоронцю повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Прокурори 7 квітня 2020 року повідомили про підозру чинному співробітнику правоохоронного органу – керівнику слідчого відділу одного з районних управлінь Нацполіції України в місті Києві,

– йдеться в повідомленні.

Відповідно до нього, у січні 2014 року підозрюваний обіймав посаду старшого слідчого райуправління.

Прокурори встановили, що він безпідставно, без будь-яких доказів незаконно затримав за нібито масові заворушення учасника протесту. Слідчий склав і підписав повідомлення про підозру йому.

При цьому правоохоронець вдався до службової фальсифікації. Згодом він подав до районного суду Києва безпідставне клопотання про обрання щодо невинної людини запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А суд протиправно клопотання задовольнив.

Наразі вирішують питання про застосування запобіжного заходу і відсторонення підозрюваного від посади.

Що відомо про справи Майдану? Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).



Про підозру також повідомили організаторам, виконавцям та середній ланці. Серед них фігурують прізвища таких ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка і його ексзаступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки тощо.



Революція Гідності – основні дати / Інфографіка 24 каналу