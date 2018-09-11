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"У справі купа порушень і брехні": затриманий ветеран і блогер Ананьєв написав із відділку

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Валерій Ананьєв
Валерій Ананьєв / Фото із соціальних мереж

10 вересня у Дніпрі затримали відомого блогера, письменника і ветерана АТО Валерія Ананьєва. Відбулось це перед тим, як в одній з місцевих бібліотек у Дніпрі мала відбутись презентація його книги "Сліди на дорозі", куди він і прямував. Ананьєва нібито затримали за старою справою, яку підозріло несподівано відновили саме вчора. Ветеран наразі перебуває у відділку та в обід чекає на суд.

Про це сам Валерій Ананьєв повідомив у себе на сторінці в Facebook.

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Він зазначив, що наразі перебуває у відділку, а телефон при ньому. 

"Я не збирався нічого писати про оцінку дій поліції, але деякі представники мвс вже встали в позу захисту і офіційно ллють на мене бруд. Скажімо так: офіційні пояснення поліції є занадто зручними. Важко зрозуміти як може публічна особа переховуватися від слідства", – йдеться у повідомленні Ананьєва.

Також він наголосив, що не варто сприймати нічого на віру.

У справі, по якій мене затримали, була купа порушень зі сторони слідства. А у самому звинуваченні купа брехні, яку їм ще треба довести у суді,
– підкреслив ветеран.

"Шановна поліція, я не буду лити на вас бруд у відповідь, навпаки скажу, що затримання відбулося, напевно, настільки лояльно, наскільки це було можливо. Я чудово розумію: якби 200 людей, які зібралися на 3-му поверсі бібліотеки, дізналися, що мене затримує на першому поверсі група людей у штатському, могло статися багато поганих речей. Тому поліціанти діяли адекватно ситуації, наскільки взагалі може бути адекватним затримання автора книги в бібліотеці", – розповів Ананьєв.

Також Валерій зазначив, що сьогодні, 11 вересня, приблизно в обід відбудеться суд. "Мене мають відпустити і я сподіваюсь, що цей цирк закінчиться", – додав ветеран та блогер.

Хто такий Валерій Ананьєв?Український блогер, письменник і мандрівник, є ветераном війни на Донбасі. Був важко поранений та контужений у боях під Слов'янськом та Вуглегірськом. Весь час в АТО вів відеоблог, намагаючись показати війну та будні української армії. Ананьєв неодноразово публікував відео з передової.

У серпні 2018 року вийшла друком його дебютна книга "Сліди на дорозі", у якій йдеться про війну на Донбасі.

Теги: Новини України Новини Дніпра Поліція
Джерело: 24 канал
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