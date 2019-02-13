23:22
13 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      У справі "Приватбанку" суд арештував землю "Буковелю" та майно кількох заводів Коломойського

      1351 Читать новость на русском
      Суд арештував майно кількох заводів Коломойського у справі "Приватбанку"
      Суд арештував майно кількох заводів Коломойського у справі "Приватбанку" / Фото з відкритих джерел

      Печерський райсуд Києва 5 лютого арештував майно низки структур групи "Приват", і заборонив розпоряджатися ним та відчужувати це майно. Під арешт потрапило майно Орджонікідзевського (зараз Покровський) і Марганецького гірничо-збагачувальних комбінатів, Нікопольського заводу феросплавів і "Дніпроазоту".

      Таке рішення суд ухвалив за клопотанням прокурора у межах кримінального провадження за фактом заволодіння екс-службовцями "Приватбанку" державними коштами, а також видачі грошей з порушенням законодавства особам з ознаками фіктивності. Ці гроші банк отримав як рефінансування на суму понад 19,7 мільярда гривень, мовиться у постанові суду в Єдиному реєстрі судових рішень.

      Читайте також: Від кого переховується Коломойський в Ізраїлі

      У рішенні суду мовиться, що посадовці "Приватбанку" протягом 2014 року видали кредити 42 суб'єктам господарювання, підконтрольним групі "Приват", під заставу майнових прав на товар у сумі від 18 до 73 мільйонів доларів.

      Ці особи у свою чергу уклали угоди з нерезидентами: Teamtrend limited, Trade point agro limited, Collyer limited, Rossyan investing corp, Zao Ukrtransitservice ltd та Milbert ventures i nc. про нібито отримання товарів, зробивши при цьому 100% передоплату. Проте товари досі не поставили, а гроші у передбачені договорами строки не повернуті. Майнові права на неотриманий товар, якими володіє "Приватбанк", не забезпечили погашення кредитів і повернення грошей.

      Суд також наклав арешт на низку інших об'єктів: Морський перезавантажувально-складський комплекс на Одещині, низку квартир у житловому комплексі "Амфітеатр" у Дніпрі, літак Boeing 767-300, земельні ділянки гірськолижного курорту "Буковель", земельні ділянки компанії "Скорзонера" у селі Поляниця, на яких розміщена інфраструктура "Буковелю". Під арешт потрапили і залізничні вагони, платформи, паркувальні місця та інше рухоме та нерухоме майно компаній Коломойського і Боголюбова.

      У чому суть "справи "Приватбанку"? 18 грудня 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, націоналізував цей банк.

      У червні 2018 року НБУ подав судовий позов у Швейцарії до Коломойського через невиконання ним зобов'язань за наданим у 2016 році особовим поручительством по кредитах рефінансування, виданих "Приватбанку" в період між 2008 і 2015 роками. Оскільки всі спроби НБУ врегулювати питання погашення Коломойським заборгованості за кредитами виявилися безуспішними, центробанк 18 грудня 2018 року подав у першу інстанцію суду Республіки і кантону Женеви позов проти Коломойського на загальну суму 6,64 мільярда гривень.

      blog_ava
      ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина
      сьогодні
      5808
      Теги: Новини політики Банки Новини України Приватбанк Печерський суд Києва Ігор Коломойський Арешт
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сьогодні , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 74
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сьогодні , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1672
      Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      сьогодні , 22:00 Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      844
      Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      сьогодні , 20:00 Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      Світлана Попова 199
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні , 19:00 Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      5109
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук