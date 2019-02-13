У справі "Приватбанку" суд арештував землю "Буковелю" та майно кількох заводів Коломойського

Печерський райсуд Києва 5 лютого арештував майно низки структур групи "Приват", і заборонив розпоряджатися ним та відчужувати це майно. Під арешт потрапило майно Орджонікідзевського (зараз Покровський) і Марганецького гірничо-збагачувальних комбінатів, Нікопольського заводу феросплавів і "Дніпроазоту".

Таке рішення суд ухвалив за клопотанням прокурора у межах кримінального провадження за фактом заволодіння екс-службовцями "Приватбанку" державними коштами, а також видачі грошей з порушенням законодавства особам з ознаками фіктивності. Ці гроші банк отримав як рефінансування на суму понад 19,7 мільярда гривень, мовиться у постанові суду в Єдиному реєстрі судових рішень.

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У рішенні суду мовиться, що посадовці "Приватбанку" протягом 2014 року видали кредити 42 суб'єктам господарювання, підконтрольним групі "Приват", під заставу майнових прав на товар у сумі від 18 до 73 мільйонів доларів.

Ці особи у свою чергу уклали угоди з нерезидентами: Teamtrend limited, Trade point agro limited, Collyer limited, Rossyan investing corp, Zao Ukrtransitservice ltd та Milbert ventures i nc. про нібито отримання товарів, зробивши при цьому 100% передоплату. Проте товари досі не поставили, а гроші у передбачені договорами строки не повернуті. Майнові права на неотриманий товар, якими володіє "Приватбанк", не забезпечили погашення кредитів і повернення грошей.

Суд також наклав арешт на низку інших об'єктів: Морський перезавантажувально-складський комплекс на Одещині, низку квартир у житловому комплексі "Амфітеатр" у Дніпрі, літак Boeing 767-300, земельні ділянки гірськолижного курорту "Буковель", земельні ділянки компанії "Скорзонера" у селі Поляниця, на яких розміщена інфраструктура "Буковелю". Під арешт потрапили і залізничні вагони, платформи, паркувальні місця та інше рухоме та нерухоме майно компаній Коломойського і Боголюбова.

У чому суть "справи "Приватбанку"? 18 грудня 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, націоналізував цей банк.



У червні 2018 року НБУ подав судовий позов у Швейцарії до Коломойського через невиконання ним зобов'язань за наданим у 2016 році особовим поручительством по кредитах рефінансування, виданих "Приватбанку" в період між 2008 і 2015 роками. Оскільки всі спроби НБУ врегулювати питання погашення Коломойським заборгованості за кредитами виявилися безуспішними, центробанк 18 грудня 2018 року подав у першу інстанцію суду Республіки і кантону Женеви позов проти Коломойського на загальну суму 6,64 мільярда гривень.