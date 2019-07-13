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      У справі про обстріл телеканалу "112 Україна" СБУ проводить слідчі дії

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      Справою про обстріл 112 каналу зайнялася СБУ
      Справою про обстріл 112 каналу зайнялася СБУ / 112.ua

      У зв'язку з обстрілом будівлі телеканалу "112 Україна" в Києві, СБУ спільно з поліцією та іншими правоохоронними органами проводять невідкладні слідчі дії та пошуки.

      В СБУ повідомили, що за фактом пострілу з гранатомета в будівлю телеканалу "112 Україна" відкрито справу про теракт.

      Дивіться відео моменту обстрілу 112 каналу

      Прокуратура визначила, що досудове розслідування проводитимуть слідчі СБУ.

      Що відомо про обстріл каналу "112 Україна"? Будівлю телеканалу "112 Україна" обстріляли з гранатомета в Києві в ніч проти 13 липня 2 невідомих, які втекли на авто. З людей ніхто не постраждав, лише були пошкоджені будівля і вивіска телеканалу. Поліція оголосила оперативний план "Сирена" та почала розшукувати зловмисників. Гендиректор каналу Єгор Бенкендорф звернувся до Офісу президента, уряду, МВС, генпрокурора і СБУ з вимогою негайно засудити злочин щодо "112 Україна".

      До слова, телеканал "112 Україна" анонсував на 16 липня показ фільму американського режисера Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". Це пропагандистська стрічка, де війну на Донбасі називають "громадянським конфліктом", а Росія не зображена агресором. 

      Основа фільму – розповіді кума російського президента Віктора Медведчука та його дружини, телеведучої Оксани Марченко, а доповнюється історія роздумами президента РФ Володимира Путіна.

      Читайте також: Домовленості між Порошенком і Медведчуком: чи можна позбавити ліцензії 112 канал

      Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вирішила перевірити стрічку "Нерозказана історія".

      Хто володіє каналом "112 Україна"? Офіційний власник – Тарас Козак – нардеп від фракції "Опозиційного блоку" та соратник кума російського президента Віктора Медведчука. Козак також володіє каналами NewsOne та ZIK. Але справжній вплив на ці медіа чинить сам Медведчук, який буквально не вилазить з екранів зареєстрованих на Козака медіа.

      власники ЗМІ каналів Україна

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      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини ЗМІ Медіа Журналісти Розслідування СБУ Стрілянина
      Джерело: 24 канал
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