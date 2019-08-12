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      У справі смертельної ДТП із Зайцевою з'явилися неочікувані деталі

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      Олена Зайцева
      Олена Зайцева / Фото з соціальних мереж

      У Харкові представниця потерпілих унаслідок смертельної ДТП на вулиці Сумській, збирається ініціювати розслідування щодо експертів, які не змогли встановити, чи була Олена Зайцева під дією алкоголю або наркотичних засобів під час аварії.

      Про це повідомила адвокатка потерпілих Лариса Матвєєва, пише журналістка Тетяна Доцяк на Facebook.

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      Експерти раніше заявляли, що для того, аби визначити, чи приймала Зайцева наркотичні засоби, їм потрібно знати кількість опіатів. Як з’ясувалося, насправді для результату аналізу достатньо лише факту наявності препарату в організмі, а нормативно-правових документів, що визначають кількість наркотичних речовин, в Україні не існує.

      Тож Матвєєва вважає, що експерти мають бути звільнені через некомпетентність, а якщо діяли умисно – понести кримінальну відповідальність.

      Авдвокатка зазначила, що потерпілі одразу не були згодні з результатами експертизи і звернулися в МОЗ, пише "Громадське".

      Ми маємо намір ініціювати розслідування, щоб встановити причину висновків, до яких прийшли експерти інституту Бокаріуса: це рівень їх знань або корупція,
      – зазначила юрист.

      Адвокатка звернеться в поліцію до кінця цього тижня.

      Важливо! 26 лютого суд засудив обвинувачених у скоєнні смертельної ДТП у Харкові Олену Зайцеву та Геннадія Дронова до 10 років позбавлення волі. Зайцева змінила адвоката та подала апеляцію. Засідання вже відбудеться в цю середу, 14 серпня.

      Що відомо про смертельну ДТП у Харкові?18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова. зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.

      Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.

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      Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП Жертви Новини Харкова Кримінальні новини Розслідування Наркотики ДТП у Харкові
      Джерело: 24 канал
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