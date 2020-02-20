У справі затонулого танкера Delfi оголосили першу підозру: кому і за що

Аварія танкера Delfi сталася ще 23 листопада 2019 року. Через три місяці після події прокуратура висловила першу підозру. А між тим сам затонулий танкер досі залишається біля берегів Одеси.

Капітан судна порушив правила керування танкера та наразив екіпаж на небезпеку, повідомляють пресслужбі прокуратури Одещини. Також він порушив вимогу міжнародного свідоцтва про мінімальний склад екіпажу і вийшов у море з командою з трьох замість п'яти осіб.

До слова: Затонулий танкер Delfi може пролежати біля Одеси до кінця літа

Танкер був зірваний з якоря і дрейфуючи сів на мілину поблизу одеського пляжу "Дельфін". Капітан, незважаючи на втрату одного з якорів, непрацездатність головних двигунів судна, відсутність палива та попередження про погіршення погодних умов, настійливо відмовився від допомоги.

Коли судно зрештою сіло, перевищення вмісту нафтопродуктів біля місця аварії було у 157 разів більшим за норму. Пізніше ситуацію вдалося урегулювати.

Однак у поле зору прокуратури потрапив не лише капітан. Відомство відкрило кримінальну справу щодо халатності прикордонників.

За результатами слідства прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом можливого порушення статутних правил несення прикордонної служби посадовими особами Державної прикордонної служби України,

– додали в прокуратурі.

Зазначається, що прикордонники, незважаючи на встановлення технічної несправності судна під час його огляду та серйозних порушень у документації, не вжили заходів для затримання танкера та його конвоювання до найближчого порту.

Між тим сам танкер "Делфі" досі залишається на місці аварії. Лише на охоронців судна потрібно щомісяця виділяти близько 64 тисяч гривень.



Танкер досі лежить поблизу берегу Одеси / фото: Odessa.online

Аварія танкера "Делфі": головне

21 листопада через потужний вітер у Чорному морі біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер "Делфі" під прапором Молдови.

Рятувальники та приватний буксир намагалися евакуювати екіпаж судна, однак люди відмовилися покидати танкер.

Рятувальній операції заважали також потужний ураган та хвилі висотою у 2-3 метри. Наступного дня членів екіпажу все ж вдалося врятувати, обійшлося без жертв.

ЗМІ повідомляли, що судно працювало в морі як нелегальна заправна станція. Саме тому на самому початку аварії припускали, що власник може відмовитися від танкера і просто залишити його напризволяще посеред пляжу.

До 1 квітня 2020 року власник танкера має право самостійно забрати його з місця аварії. Якщо цього не станеться, демонтажем займеться Адміністрація морських портів України.

Наразі танкер лежить біля берега, найімовірніше, його приберуть лише після літа.

Місцева влада планує на літо закрити пляж, аби убезпечити відпочивальників.

Де саме затонув танкер Delfi