У США 12-річний школяр застрелив професійного боксера

В американському місті Ювалде (штат Техас) 12-річна дитина застрелила професійного боксера, якому було 24 роки. Загиблого спортсмена звуть Джон Ванметер.

Боксер перебував у себе вдома разом з подругою і двома дітьми, коли почув, що хтось намагається проникнути в його житло. Ванметер пішов дізнатися, в чому справа. Тоді його подруга почула постріл.

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Як інформує Boxing Scene, куля потрапила спортсмену точно в голову – його доставили в лікарню, де він помер. Свідки розповіли поліції, що бачили біля будинку людину, одягнену в усе чорне і з банданою на обличчі. Незабаром вбивцю виявили: ним виявився 12-річний учень місцевої школи.

За законодавством Техасу, якщо злочинець не досяг повноліття, то він може потрапити за ґрати на строк до 40 років.

За професійну кар'єру Ванметер провів 6 боїв й у двох останніх переміг. Наступний поєдинок був запланований на лютий.

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