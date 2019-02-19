У США 16 штатів збираються оскаржити у суді рішення Трампа щодо введення надзвичайного стану

Влада Каліфорнії і ще 15 штатів направили позов до окружного суду на півночі Каліфорнії з метою оскаржити рішення президента США Дональда Трампа ввести режим надзвичайного стану на південному кордоні країни.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на інформацію, отриману в апараті генерального прокурора Каліфорнії Хав'єра Бесерра.

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Відповідачами у позові названі президент, міністри оборони, фінансів і внутрішньої безпеки країни. Позивачі вимагають від суду ввести тимчасову заборону на виконання наказу глави держави про введення режиму надзвичайного стану. Штати домагаються того, щоб Трамп не зміг витратити без згоди Конгресу кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Аналогічний позов подала в п'ятницю організація з захисту прав споживачів Public Citizen. Вона діяла від імені групи захисників навколишнього середовища і трьох землевласників зі штату Техас, яких раніше федеральний уряд попередило про те, що ділянки стіни будуть побудовані на їх землях. У позові правозахисна група стверджує, що, вводячи режим надзвичайного стану, американський лідер перевищує свої повноваження, передбачені федеральними законами про надзвичайні положеннях, і що його рішення суперечить принципу поділу влади.

У п'ятницю Трамп підписав декларацію про введення режиму надзвичайного стану на південному кордоні країни. Це дозволить Трампу отримати в цілому близько 8 мільярдів доларів. Гроші підуть на зведення та ремонт стіни на ділянці кордону з Мексикою протяжністю в 376,5 кілометра.

Чому Трамп вирішив ввести у США надзвичайний стан?Причиною стало те, що Конгрес не погодився виділити на будівництво стіни на кордоні з Мексикою 5,7 мільярда доларів, як того хотів президент. У схваленому Конгресом законопроекті на загородження вказано тільки 1,375 мільярда доларів.



За допомогою стіни з Мексикою Трамп хоче боротися з нелегальною міграцією до США. Адже чимало мексиканців хочуть потрапити до Штатів, тікаючи від бідності та насильства у Центральній Америці.



Демократи в Конгресі можуть подавати позови проти ініціативи Трампа, а також проводити голосування, щоб заблокувати перекази грошей на будівництво стіни. Зокрема, Пелосі раніше заявляла, що може подати до суду через рішення ввести режим надзвичайного стану.



Попередні розбіжності між Трампом і демократами щодо фінансування будівництва стіни привели до найдовшого в історії США "шатдауну". Це тимчасове припинення роботи частини держустанов у США. Трамп відмовлявся підписувати законопроект про виділення грошей для низки держустанов доти, допоки Конгрес не піде на поступки у питанні будівництва стіни.