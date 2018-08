У США атеїстам відмовили у позові прибрати з доларів напис "Ми віримо в Бога"

Суд штату Міннесота у США відмовив у позові видалити з американських банкнот і монет вислів In God We Trust, що в перекладі означає "Ми віримо в Бога".

Саму вимогу сформувала група атеїстів. Вона переконана, що ця фраза на грошах суперечить першій поправці до Конституції США, яка гарантує свободу віросповідання.

Суд відхилив скаргу, посилаючись на рішення Верховного суду 2014 року у схожій справі. Тоді позивач вимагав скасувати читання молитви перед початком судових засідань. Проте в установі заявили, що ця процедура є глибоко вкоріненою традицією, і у позові відмовили.

Суддя, який нині розглядав справу, переконаний, що гасло In God We Trust також є традицією минулих століть і не суперечить чинному законодавству США, згідно з яким встановлення будь-якої державної релігії в країні заборонене.

Зазначимо, що фраза In God We Trust спочатку з'явилася на монетах у 1864 році – у розпал громадянської війни Півночі та Півдня. На банкнотах – з середини 60-х років ХХ століття, після того, як у 1956 році вислів In God We Trust став національним гаслом.