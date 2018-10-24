У США через небезпечний вірус померло 6 дітей

В американському штаті Нью-Джерсі небезпечний аденовірус став причиною смерті щонайменше шістьох дітей, ще 12 заражені.

Про це повідомляє CNN.

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"Шестеро дітей померли через аденовірус у Центрі догляду та реабілітації Ванаку в місті Хаскелл, штат Нью-Джерсі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що померлі діти були у віці від малюка до підлітків, але більшість з них були не старші 18 років. Медичному закладу було доручено не брати нових пацієнтів до завершення спалаху хвороби.

За даними Департаменту охорони здоров'я, про захворювання органів дихання в Центрі Ванаку стало відомо 9 жовтня. За фактом зараження і численних летальних випадків проводиться розслідування.

Що таке аденовіруси?Вони можуть викликати легкі і важкі типи захворювань, хоча останні зустрічаються рідше. У той же час, люди з ослабленим імунітетом або дихальними або серцевими захворюваннями підпадають під більший ризик розвитку важкої хвороби від аденовірусної інфекції.

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