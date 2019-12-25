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      У США чоловік пограбував банк, а гроші розкидав по вулиці з вигуками "Веселого Різдва"

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      У США чоловік пограбував банк і розкидав гроші по вулиці / Ілюстративне фото

      65-річний американець Девід Уейн Олівер на католицьке Різдво влаштував собі кримінальні розваги. Чоловік пограбував банк, а вкрадені гроші розкидав по вулиці серед перехожих.

      Інцидент трапився у місті Колорадо-Спрінгс у Сполучених Штатах, повідомляє BBC News. Поліція вже затримала зловмисника.

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      Що цікаво, він має білу бороду і схожий на Санта Клауса. Після пограбування Academy Bank чоловік розкидав гроші посеред вулиці і кричав "Веселого Різдва".

      Перехожі виявились сумлінними громадянами, зібрали частину грошей з дороги і повернули їх до банку.

      Коли у грабіжника закінчилися гроші в сумці, він підійшов до кафе Starbucks, сів перед ним і чекав на поліцейських.

      Олівера заарештували і помістили у в'язниці округу Ель-Пасо. Вже 26 грудня він постане перед судом. Наразі відомо, що грабіжнику призначили заставу в 10 тисяч доларів.


      Затриманий за пограбування банку Девід Уейн Олівер / фото поліції США

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини США Поліція Різдво Гроші Пограбування
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